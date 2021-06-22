Состоялся официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в Азербайджан

КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди совершил официальный визит в г. Баку. Состоялись его встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-Министром Али Асадовым, а также переговоры с Министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мухтар Тлеуберди передал Лидеру Азербайджана теплые приветствия и пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Он поздравил с восстановлением территориальной целостности страны на основе международного права и резолюций Совета Безопасности ООН и обсудил реализацию договорённостей на высшем уровне.

В свою очередь, Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление и отметил, что Казахстан и Азербайджан связывают давние доверительные отношения. «Основу этой дружбы заложили в свое время Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев, а сегодня данный курс продолжают президенты двух стран», – сказал Президент АР. Выразил уверенность в том, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан придаст дополнительный импульс сотрудничеству двух стран.

Стороны согласились в необходимости дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и координации усилий по развитию транзитно-транспортного потенциала.

В ходе встречи с Премьер-Министром АР Али Асадовым Мухтар Тлеуберди обсудил широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в инвестиционной, торгово-экономической, транзитно-транспортной и энергетической сферах. Глава МИД Казахстана предложил представителям азербайджанского бизнеса участвовать в создании сети оптово-распределительных центров сельхозпродукции на территории РК.

Глава правительства АР отметил потенциал развития торговых отношений, особенно в поставках азербайджанской продукции в западные регионы Казахстана. Пригласил казахстанские компании принять активное участие в восстановлении Нагорного Карабаха, что является сегодня приоритетом для азербайджанского общества.

На переговорах с Министром иностранных дел Азербайджана Д. Байрамовым стороны «сверили часы» по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, региональной и международной повесток дня, включая каспийскую проблематику, взаимную поддержку в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА, Тюркского совета и других многосторонних организаций. Подчеркнув общность взглядов на перспективы развития тюркской интеграции, дипломаты выразили уверенность, что тюркский мир станет одним из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов мира.

Мухтар Тлеуберди приветствовал достигнутые трехсторонние договоренности между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Выразил надежду, что стабилизация ситуации вокруг Карабаха создаст новые условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа с Казахстаном и странами Центральной Азии, раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры двух стран с учетом разблокировки транспортных связей в регионе.

В свою очередь, Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации в Южно-Кавказском регионе, предпринимаемых шагах Азербайджана по реализации принятых трехсторонних договоренностей.

Стороны наметили планы по проведению очередного 17-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализации проектов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, рассмотрели перспективы участия казахстанских компаний в восстановлении гражданской инфраструктуры освобожденных территорий Карабаха.

Глава МИД Казахстана с удовлетворением отметил продолжающиеся поставки казахстанских грузовых электровозов и зерна на рынок Азербайджана, осуществление совместного проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, который расширит транзитный потенциал наших стран в телекоммуникационной сфере.

В контексте 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном в 2022 году стороны договорились о необходимости тщательной подготовки к празднованию этой юбилейной даты.

В рамках визита казахстанская делегация приняла участие в церемонии возложения венков к могиле Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Монументу Вечного огня на Аллее шехидов.