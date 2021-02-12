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Состоялся Кубок Республики Казахстан по парадзюдо

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Февраля 2021, 22:22
Состоялся Кубок Республики Казахстан по парадзюдо

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкент прошел Кубок Республики Казахстан по парадзюдо. В нем приняли участие спортсмены из 12 областей и 2 городов. На этом Кубке лидеры команды подтвердили свое чемпионство. Тройка победителей вошла в состав национальной сборной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный Паралимпийский комитет Казахстана.

В командном зачете 1 место заняла Атырауская область с 4 золотыми медалями, Кызылординская область – 2 место с двумя золотыми медалями, а город Нур-Султан занял 3 место с одной золотой медалью.

Результаты:

60 кг

1 место - Сариев Ануар

2 место - Жамауов Азамат

3 место – Жұмаділ Ғалымжан, Жұмаділ Бақытжан

66 кг

1 место – Нокушев Азамат

2 место – Нұрдаулетов Аслан

3 место – Гулдибаев Кайролы, Бейсеков Нұржан

73 кг

1 место – Даулет Теміржан

2 место – Тұрымбетов Азамат

3 место – Муханбетов Бекзат, Шамей Ергали

- 81 кг

1 место - Смағұлұлы Ғалымжан

2 место - Сағындык Канат

3 место – Әділбеков Абылай, Мақсатұлы Мирас

-90кг

1 место – Аманжол Жанбота

2 место - Таипов Рустам

3 место - Байменшин Нұржан, Қожан Рамазан

- 100 кг

1 место – Ерлан Конкиев

2 место – Ерлан Утепов

3 место – Аманат Рзагалиев, Ильдар Валетдинов

+100 кг

1 место – Кайрат Шаймерденова

2 место – Талгат Ажгалиев

3 место – Болат Смагулов

- 57 кг (женщины)

1 место – Даяна Федосова

2 место – Меруерт Дайрханова

+57 кг (женщины)

1 место – Айдана Кенжебай

2 место – Зарина Байбатина

3 место – Асем Аманбек


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