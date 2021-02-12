Состоялся Кубок Республики Казахстан по парадзюдо

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкент прошел Кубок Республики Казахстан по парадзюдо. В нем приняли участие спортсмены из 12 областей и 2 городов. На этом Кубке лидеры команды подтвердили свое чемпионство. Тройка победителей вошла в состав национальной сборной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный Паралимпийский комитет Казахстана.
В командном зачете 1 место заняла Атырауская область с 4 золотыми медалями, Кызылординская область – 2 место с двумя золотыми медалями, а город Нур-Султан занял 3 место с одной золотой медалью.
Результаты:
60 кг
1 место - Сариев Ануар
2 место - Жамауов Азамат
3 место – Жұмаділ Ғалымжан, Жұмаділ Бақытжан
66 кг
1 место – Нокушев Азамат
2 место – Нұрдаулетов Аслан
3 место – Гулдибаев Кайролы, Бейсеков Нұржан
73 кг
1 место – Даулет Теміржан
2 место – Тұрымбетов Азамат
3 место – Муханбетов Бекзат, Шамей Ергали
- 81 кг
1 место - Смағұлұлы Ғалымжан
2 место - Сағындык Канат
3 место – Әділбеков Абылай, Мақсатұлы Мирас
-90кг
1 место – Аманжол Жанбота
2 место - Таипов Рустам
3 место - Байменшин Нұржан, Қожан Рамазан
- 100 кг
1 место – Ерлан Конкиев
2 место – Ерлан Утепов
3 место – Аманат Рзагалиев, Ильдар Валетдинов
+100 кг
1 место – Кайрат Шаймерденова
2 место – Талгат Ажгалиев
3 место – Болат Смагулов
- 57 кг (женщины)
1 место – Даяна Федосова
2 место – Меруерт Дайрханова
+57 кг (женщины)
1 место – Айдана Кенжебай
2 место – Зарина Байбатина
3 место – Асем Аманбек