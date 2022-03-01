Состоялся дебют симфонического оркестра театра «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся дебютный концерт симфонического оркестра театра «Астана Балет» под руководством главного дирижера Армана Уразгалиева. Новый столичный коллектив, объединивший талантливых музыкантов, уже на данный момент отличается высоким профессиональным уровнем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Создание собственного симфонического оркестра – показатель высокого уровня развития культуры и знаменательное событие в музыкальной жизни столицы, к которому мы долго шли. Для нас это большая гордость и ответственность. Перед новым оркестром стоит амбициозная задача: ​войти в число ведущих художественных коллективов страны, чтобы​ на высоком уровне представлять культуру Казахстана», - поделился директор театра Александр Совостьянов.

В программу концерта L'ouverture вошли популярные произведения классической музыки. В первом отделении столичной публике представили симфоническую поэму «Дударай» Е.Брусиловского, Danse Macabre К.Сен-Санса и «Испанское Каприччио» Н. Римского-Корсакова. Во втором отделении - концерт для фортепиано с оркестром #3 Рахманинова. Стоит отметить, что приглашенным солистом выступил Амир Тебенихин – заслуженный деятель Республики Казахстан, известный пианист, лауреат многих международных конкурсов.

«В Казахстане это самый молодой профессиональный коллектив и по составу, и по времени существования. Впервые играть концерт для публики - это большая ответственность для меня и для всех музыкантов. Мы очень давно этого ждали, нам хочется дарить свое творчество всем жителям и гостям столицы. Для дебютного концерта были выбраны яркие, интересные, не так часто исполняемые в Казахстане произведения, где мы показали свои возможности в полной мере. Судя по реакции зала, наш оркестр полюбился зрителям с первого концерта», - рассказал главный дирижер симфонического оркестра театра Арман Уразгалиев.

«Это очень важный концерт для нас, поскольку коллектив совсем молодой. В нашем оркестре есть как опытные, так и молодые талантливые музыканты, но самое важное, что их отличает – желание играть, желание работать, желание показать, что искусствопревыше всего», - поделилась концертмейстер симфонического оркестра театра «Астана Балет» Каламкас Джумабаева.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.