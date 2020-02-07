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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Состоялось заседание Совета сенаторов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Совета сенаторов при верхней палате Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Сенаторы рассмотрели вопросы реализации программы «Национальная экспортная стратегия». В ходе обсуждения было предложено создать рабочую группу по сбору рекомендаций, которые будут направлены в соответствующие государственные органы.
Также сенаторы рассмотрели вопросы реализации конституционных полномочий депутатов Парламента Республики Казахстан. Члены совета отметили, что в последние годы отмечается рост количества обращений на имя депутатов. Соответственно, растет и количество депутатских запросов. Но большинство ответов на запросы со стороны органов исполнительной власти - не удовлетворяют депутатов.
Председатель палаты предложила участникам заседания помочь Правительству привести к единому знаменателю стратегические документы.
«Сегодня Правительству нужна помощь и свежие идеи. Все должно быть завязано в единый организм, тогда будет результат», - резюмировала председатель палаты.
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