Состоялось заседание Совета сенаторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Совета сенаторов при верхней палате Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы рассмотрели вопросы реализации программы «Национальная экспортная стратегия». В ходе обсуждения было предложено создать рабочую группу по сбору рекомендаций, которые будут направлены в соответствующие государственные органы.

Также сенаторы рассмотрели вопросы реализации конституционных полномочий депутатов Парламента Республики Казахстан. Члены совета отметили, что в последние годы отмечается рост количества обращений на имя депутатов. Соответственно, растет и количество депутатских запросов. Но большинство ответов на запросы со стороны органов исполнительной власти - не удовлетворяют депутатов.

Председатель палаты предложила участникам заседания помочь Правительству привести к единому знаменателю стратегические документы.

«Сегодня Правительству нужна помощь и свежие идеи. Все должно быть завязано в единый организм, тогда будет результат», - резюмировала председатель палаты.