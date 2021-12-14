Состоялось заседание Совета сенаторов при Сенате Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Совета сенаторов, посвящённое 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В мероприятии приняли участие члены Совета, среди которых занимавшие в разное время пост Председателя Палаты – Омирбек Байгелди, Оралбай Абдыкаримов, видные государственные деятели Куаныш Султанов, Зинаида Федотова, «Халық Қаһарманы» Мухтар Алтынбаев и другие.

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев выразил членам Совета благодарность за вклад в укрепление Независимости и развитие казахстанского парламентаризма.

Председатель Палаты остановился на исторической роли Елбасы в формировании новой казахстанской государственности и подчеркнул, что профессиональный Парламент всегда оказывал поддержку инициативам Первого Президента страны.

«Благодаря системной политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан за 30 лет получил значительное развитие. Сформировав основные государственные институты, была обеспечена их эффективная работа. Особое место в реализации всех реализованных реформ традиционно занимал двухпалатный профессиональный Парламент. Высшему представительному органу удалось создать законодательную базу, которая стала основой для развития страны», - сказал Маулен Ашимбаев.

Вы, как верные соратники Елбасы, принимали непосредственное участие в этой работе и внесли значительный вклад в укрепление Независимости, отметил Спикер Палаты, обращаясь к экс-сенаторам.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сохранив преемственность власти, Казахстан получил возможность приумножить свои достижения. Пример тому - системные преобразования во всех сферах, инициированные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Реализуются важнейшие политические, экономические и социальные реформы. Модернизируется политическая система страны, развиваются политические партии. Упрощены процедуры регистрации партий и проведения мирных собраний. На основе концепции «Слышащего государства» последовательно реформируется система госуправления. Сделаны важные шаги в сторону усиления местного самоуправления и выборности акимов местного уровня», - отметил Спикер Палаты.

Членам Совета Маулен Ашимбаев рассказал о и текущей работе Сената, направленной, в первую очередь, на законодательное обеспечение модернизационной повестки Главы государства. Также он остановился на дополнительных приоритетах Палаты – это развитие регионов, поддержка малого и среднего бизнеса, а также продвижение национальных ценностей.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что сенаторы активно используют право законодательной инициативы и в этом вопросе поддержка опытных экс-сенаторов очень важна, заключил он.

«В настоящее время ведется работа по 18 законопроектам, подготовленным депутатами Сената. Среди них поправки в законодательство по использованию пастбищ, законопроект о производстве и обороте органической продукции. Сенаторы готовят Закон, направленный на улучшение качества жизни людей с особыми потребностями, поправки в Закон о науке и другие важные документы. В рамках подготовки и обсуждения этих законопроектов мы всегда открыты для конструктивных предложений и идей. Готовы к активной совместной работе с Советом сенаторов», - подчеркнул Спикер Палаты.

Пользуясь случаем, Маулен Ашимбаев поздравил бывших сенаторов с 25-летием создания двухпалатного Парламента.

В ходе встречи члены Совета также высказали свои предложения и пожелания по организации работы Совета сенаторов при Сенате. За значительный вклад в становление государственности, укрепление Независимости и социально-экономическое развитие страны от имени Президента страны Маулен Ашимбаев наградил членов Совета сенаторов юбилейной медалью «30 лет Независимости Республики Казахстан», а также благодарственным письмом Председателя Сената.