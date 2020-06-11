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Состоялось заседание Совета по взаимодействию с маслихатами при Сенате

11 Июня 2020 09:30
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Состоялось заседание Совета по взаимодействию с маслихатами при Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя председателя Сената Парламента РК А. Шакирова состоялось заседание Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами) при Сенате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

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В заседании, помимо членов Совета, в режиме онлайн-конференцсвязи приняли участие депутаты маслихатов, а также представители государственных органов и общественных организаций.

В ходе заседания состоялось предметное обсуждение вопросов содействия сохранению социально-экономической стабильности в регионах в период противодействия пандемии коронавируса. В целом была дана положительная оценка работе представительных органов по сохранению рабочих мест и заработной платы работников, обеспечению бесплатной продуктовой и санитарно-гигиенической помощи, мониторингу цен на социально значимые продукты питания.

Было отмечено активное участие маслихатов в преодолении последствий и оказании помощи населению в связи с чрезвычайными ситуациями, в частности стихийным бедствием в Туркестанской области.

Особое внимание было уделено содержательной стороне работы депутатского корпуса в регионах, повышению профессионализма, имея в виду всестороннее квалифицированное доведение до своих избирателей сути принимаемых законов, а также программных документов и установок руководства страны. Как известно, к этой работе на основе заключенного меморандума подключился Союз юристов Казахстана, насчитывающий более 20 тысяч квалифицированных кадров во всех регионах страны.

Депутаты маслихатов были проинформированы об инициированном сенатором Т. Мукашевым обращении депутатов Сената к Премьер-Министру, в котором отмечена необходимость корректировки Программы развития регионов с акцентированием мер по всестороннему развитию сельской местности.

Совет также ознакомился с ходом реализации в регионах программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».


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#Сенат   #Экономика   #Другие государственные органы   #Регионы  
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