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Состоялось заседание Совета по делам молодежи государств-участников СНГ

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Апреля 2021, 09:27
Состоялось заседание Совета по делам молодежи государств-участников СНГ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 29-30 апреля 2021 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялось очередное заседание Совета по делам молодежи государств-участников СНГ. Мероприятие прошло в рамках реализации Соглашения государств-участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью от 2005 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Казахстанскую делегацию представляли вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Асхат Оралов и исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана.

В ходе заседания Совета были обсуждены вопросы взаимодействия государств–участников СНГ по реализации Целей устойчивого развития ООН и Межгосударственной программы «Молодежная столица СНГ», а также состоялся обмен опытом по организации деятельности в молодежной сфере в условиях пандемии.

В свою очередь, А. Оралов в своем выступлении озвучил предложения по реализации новых совместных проектов на 2021 год в рамках Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ. Данные меры направлены на расширение и укрепление международного и межрегионального сотрудничества в сфере молодежной политики. Также вице-министр обратил внимание участников заседания на развитие эффективных форм взаимодействия молодежных общественных объединений и организаций государств – участников СНГ в период пандемии.

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Следует отметить, что Казахстан успешно оказывает всестороннее содействие в реализации Плана мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств.

По итогам заседания стороны обсудили мероприятия, посвященные 15-летию деятельности СНГ и достигнута договоренность о продолжении реализации проектов, стоящих на Повестке дня Совета, и призвали молодежные организации в государствах-участниках СНГ усилить сотрудничество в целях реализации программ по ЦУР.

Напомним, что основными задачами Совета по делам молодежи государств – участников СНГ является взаимодействие государственных органов и общественных объединений, реализация совместных двусторонних и многосторонних молодежных проектов. В состав Совета входят 9 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Молдова.

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