Состоялось заседание Комитета старших должностных лиц СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 21 по 23 июня 2021 года по инициативе казахстанского председательства в формате видеоконференции состоялись очередные заседания Специальной рабочей группы (СРГ) и Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На заседаниях СРГ и КСДЛ участники обсудили вопросы дальнейшего институционального развития Совещания, практической реализации Каталога мер доверия, совершенствования правовой базы, принципов проведения мероприятий по осуществлению мер доверия СВМДА. Состоялся также обмен мнениями о новой роли Азии в мире, глобальных и региональных тенденциях, дальнейших перспективах развития СВМДА.

Председатель КСДЛ – Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев в своём выступлении с удовлетворением отметил значительную активизацию деятельности Совещания. В частности, он упомянул об успешном проведении заседаний Правления Делового совета и Молодежного совета СВМДА, ряда мероприятий в рамках экономического и экологического измерений, а также в области борьбы с новыми вызовами и угрозами, включая Конференцию в сфере эпидемиологической безопасности.

На заседании КСДЛ было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя СВМДА.

Наряду с этим, с видеообращением выступил Заместитель Генерального секретаря ООН – Глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, отметивший важность обсуждаемого в рамках Совещания Плана действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

По итогам заседания КСДЛ одобрил проект Положения о Совете мудрецов СВМДА для утверждения в ходе 6-й Министерской встречи СВМДА, которая состоится в октябре 2021 года, а также утвердил новых сокоординаторов меры доверия в сфере эпидемиологической безопасности, общественного здравоохранения и фармацевтики (Китай и Иордания), меры доверия в сфере развития безопасных и эффективных систем транспортных коридоров (Китай), меры доверия в сфере управления стихийными бедствиями (Бангладеш) и человеческом измерении (Китай).