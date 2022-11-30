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Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте

30 Ноября 2022, 15:35
Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности комиссии.

По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.


Фото: akorda.kz

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