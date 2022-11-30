Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте
30 Ноября 2022, 15:35
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности комиссии.
По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.
Фото: akorda.kz
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