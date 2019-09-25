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Состоялось заседание комиссии по присуждению госпремии в области науки
25 Сентября 2019 18:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Крымбек Кушербаев провел заседание комиссии по присуждению госпремии в области науки и техники имени аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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«Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби», - говорится в сообщении.
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