Состоялось заседание комиссии по присуждению госпремии в области науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Крымбек Кушербаев провел заседание комиссии по присуждению госпремии в области науки и техники имени аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби», - говорится в сообщении.