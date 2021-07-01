Состоялось заседание Комиссии по присуждению Госпремии РК в области науки и техники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Комиссия рассмотрела 16 работ, выдвинутых на соискание премии, а также ознакомилась с результатами государственной научно-технической экспертизы и экспертно-аналитических рекомендаций по следующим пяти секциям: медицинские и биологические науки, естественные науки, технические науки, гуманитарные науки, сельскохозяйственные науки.

По итогам заседания утвержден перечень работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби в 2021 году, который будет опубликован в средствах массовой информации.