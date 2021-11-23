НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На заседании Комиссии рассмотрены предложения государственных органов, организаций и общественных объединений по присуждению государственных наград.