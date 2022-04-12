Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Клуба молодых экспертов при Сенате прошло сегодня с участием спикера палаты Маулена Ашимбаева. Участники встречи обсудили обширный спектр вопросов, вытекающих из задач, поставленных Президентом страны по дальнейшему развитию экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

О практической реализации этих поручений в Национальном управляющем холдинге «Байтерек», предстоящих изменениях в его деятельности и стратегии работы в новых экономических реалиях членам Клуба молодых экспертов рассказал приглашённый на встречу председатель правления холдинга Канат Шарлапаев.

Открывая заседание Клуба Маулен Ашимбаев, акцентировал внимание на задачах, поставленных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым по реформированию некоторых дочерних организаций холдинга.

Спикер Сената подчеркнул, что холдинг сегодня активно работает по таким направлениям экономической политики, как диверсификация и развитие несырьевых секторов экономики, поддержка предпринимательства и экспорта продукции обрабатывающей промышленности, развитие АПК и обеспечение населения жильем.

«Есть ряд проблем, которые сдерживают развитие обрабатывающей промышленности. Это отсутствие доступного банковского кредитования и высокие валютные риски для частных инвесторов, высокий физический износ производственных мощностей. Также отмечается дефицит квалифицированных кадров. Отсутствует системная работа в рамках технического и нетарифного регулирования для защиты внутреннего рынка. Ключевым барьером для проведения индустриализации и развития бизнеса остается недостаточность доступных финансов. Эту задачу призваны решать институты развития, входящие в холдинг «Байтерек», - отметил председатель Сената.

В ходе заседания также выступили члены Клуба молодых экспертов, которые представили свои идеи и инициативы по совершенствованию деятельности институтов развития, входящих в холдинг. В частности, эксперты остановились на вопросах эффективности роли корпоративного центра холдинга «Байтерек», господдержки обрабатывающей промышленности в Казахстане, жилищной политики, эффективности и доступности мер господдержки МСБ и другие.