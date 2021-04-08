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    12:41, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Состоялось заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева проведено второе заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе заседания были обсуждены вопросы текущей деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и её региональных филиалов.

    В рамках заседания председатель Госкомиссии Крымбек Кушербаев отметил, что организационный этап Госкомиссии завершен и начата активная исследовательская работа ученых и экспертов в различных архивах страны.

    Для обеспечения деятельности Госкомиссии создан Проектный офис, в состав которого вошли ученые, исследователи и представители госорганов.

    Для всестороннего охвата всех направлений деятельности Госкомиссии сформированы 11 рабочих групп. Каждая группа осуществляет свою деятельность в рамках тематических планов и определенной методологии в соответствии с категориями жертв репрессий.

    Для организации системной работы Госкомиссии во всех регионах страны созданы и функционируют региональные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Их возглавляют заместители акимов регионов, в составе находятся ученые, видные общественные деятели и представители государственных органов и организаций.

    Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что все члены рабочих групп получили допуск к работе в закрытых и специальных архивах. Ученые освобождены от основной работы в ВУЗах и научно-исследовательских институтах с сохранением зарплат и всех социальных выплат.

    Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова рассказала о предстоящей работе по созданию Специального архивного фонда и Института национальной памяти по вопросам политических репрессий.

    В ходе мероприятия было принято решение по созданию Подкомиссии по всестороннему изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям и их поэтапному рассекречиванию.

    По итогам заседания Государственным секретарем дан ряд поручений, направленных на совершенствование деятельности ведомственных и государственных архивов, создание благоприятных условий для работы ученых и исследователей в архивах. Обозначены задачи активизации деятельности региональных комиссий и финансирования их деятельности, а также формирования информационной стратегии деятельности Госкомиссии.


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