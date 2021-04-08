Состоялось заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева проведено второе заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе заседания были обсуждены вопросы текущей деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и её региональных филиалов.

В рамках заседания председатель Госкомиссии Крымбек Кушербаев отметил, что организационный этап Госкомиссии завершен и начата активная исследовательская работа ученых и экспертов в различных архивах страны.

Для обеспечения деятельности Госкомиссии создан Проектный офис, в состав которого вошли ученые, исследователи и представители госорганов.

Для всестороннего охвата всех направлений деятельности Госкомиссии сформированы 11 рабочих групп. Каждая группа осуществляет свою деятельность в рамках тематических планов и определенной методологии в соответствии с категориями жертв репрессий.

Для организации системной работы Госкомиссии во всех регионах страны созданы и функционируют региональные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Их возглавляют заместители акимов регионов, в составе находятся ученые, видные общественные деятели и представители государственных органов и организаций.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что все члены рабочих групп получили допуск к работе в закрытых и специальных архивах. Ученые освобождены от основной работы в ВУЗах и научно-исследовательских институтах с сохранением зарплат и всех социальных выплат.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова рассказала о предстоящей работе по созданию Специального архивного фонда и Института национальной памяти по вопросам политических репрессий.

В ходе мероприятия было принято решение по созданию Подкомиссии по всестороннему изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям и их поэтапному рассекречиванию.

По итогам заседания Государственным секретарем дан ряд поручений, направленных на совершенствование деятельности ведомственных и государственных архивов, создание благоприятных условий для работы ученых и исследователей в архивах. Обозначены задачи активизации деятельности региональных комиссий и финансирования их деятельности, а также формирования информационной стратегии деятельности Госкомиссии.