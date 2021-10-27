Состоялось заседание госкомиссии по подготовке 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева прошло первое заседание Государственной комиссии по по подготовке и проведению 150-летнего юбилея выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрены вопросы подготовки юбилейных мероприятий в 2022 году и празднования юбилея на международном уровне под эгидой ЮНЕСКО.

Председатель Госкомиссии Крымбек Кушербаев отметил особую роль Ахмета Байтурсынова как одного из лидеров партии «Алаш», выдающегося просветителя, ученого-реформатора, основоположника казахской лингвистики и литературоведения.

Как было сказано в выступлении, Ахмет Байтурсынов является одной из великих личностей, посвятивших свою жизнь самоотверженному труду во имя процветания и благополучия казахского народа. В то же время, открывая дорогу к грамоте и знаниям будущим поколениям Алаш О рды, Ахмет Байтурсынов мечтал видеть нашу страну в числе передовых государств. Он говорил: «Многого люди не могут понять, но я на них не в обиде. Они живут сегодняшним днем, я думаю о грядущем».

«Ахмет Байтурсынов как отважный герой народных сказаний запустил в непрерывное движение заброшенное на долгие годы колесо национального развития и самосознания. Он вошел в плеяду тех ярких личностей казахской степи, кто умел тонко и точно определить важнейшие струны духовного возрождения своего народа, неустанно трудился на этом пути, обогащая нашу культуру извечными ценностями и духовным наследием», – сказал Крымбек Кушербаев.

В ходе заседания Министерство образования и науки Республики Казахстан представило проект Общенационального плана подготовки и проведения 150-летия Ахмета Байтурсынова. В план включены международные, национальные и региональные мероприятия, направленные на популяризацию деятельности Ахмета Байтурсынова.

В ходе совещания выступили министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

В рамках юбилейных мероприятий в учреждениях образования страны состоятся научно-практические конференции, чтения и др. Также планируется проведение Международного тюркологического конгресса с участием членов международной организации ТЮРКСОЙ. В учебных заведениях республики пройдут открытые уроки, тематические конкурсы и другие мероприятия, посвященные творчеству и научным изысканиям видного деятеля партии «Алаш».

Наряду с этим планируется перевести избранные произведения Ахмета Байтурсынова на русский, английский и турецкий языки, издать 12-томный сборник его научных трудов, продолжить исследования в зарубежных архивах и ввести в научный оборот его труды и работы других деятелей движения «Алаш». В план включены также создание художественного фильма о жизни Ахмета Байтурсынова, проведение научных и реставрационных работ в его Доме-музее.

Кроме того, вопрос о праздновании 150-летия Ахмета Байтурсынова под эгидой ЮНЕСКО будет вынесен на рассмотрение Генеральной конференции организации в ноябре текущего года.

По итогам заседания Комиссии соответствующим государственным органам даны поручения по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова на высоком организационном и содержательном уровне.