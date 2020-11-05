НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В заседании приняли участие представители политических партий, Генеральной прокуратуры, Министерств юстиции, внутренних дел, финансов, Министерства здравоохранения, в режиме ВКС территориальные избирательные комиссии, в режиме онлайн - представители средств массовой информации.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: «О допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам»; «О порядке выдвижения партийных списков и организации проверки соответствия кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан требованиям законодательства».

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев сообщил, что согласно утвержденным календарным планам выдвижение партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов начинается с 10 ноября текущего года. В этой связи, вопрос о допуске политических партий к предстоящим выборам рассматривается ЦИК до начала этого электорального этапа.

По первому вопросу повестки дня выступил член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов. Он сообщил, что право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и в депутаты маслихатов, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке.

Согласно представленной информации Министерства юстиции, в Республике Казахстан зарегистрированы и действуют шесть политических партий. На сегодня все политические партии действуют в установленном порядке, правовых оснований по реорганизации или ликвидации политических партий у уполномоченных органов нет.

Таким образом, на заседании Центризбиркома были приняты постановления о допуске «Демократической партии Казахстана «Ак жол», «Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», «Политической Партии «Бірлік» «Коммунистической народной партии Казахстана», «Партии «Nur Otan», «Общенациональной социал-демократической партии» к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Касательно допуска политических партий к выборам депутатов маслихатов, у политических партий «Ак Жол», «Ауыл», «КНПК», «Nur Otan» и «ОСДП» зарегистрированы и действуют филиалы в 14 областях, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В этой связи, постановлениями Центризбиркома данные политические партии допущены на выборы депутатов маслихатов во всех регионах.

У партии «Бірлік» зарегистрированы и действуют филиалы в 13-ти областях, а также в городах Нур-Султан и Алматы. Ввиду отсутствия филиала в городе Шымкенте и Туркестанской области, партия «Бірлік» не может быть допущена к участию в выборах депутатов маслихатов этих регионов.

В этой связи, принято постановление о допуске «Политической партии «Бірлік» к участию в выборах депутатов маслихатов, за исключением маслихатов г. Шымкенте и Туркестанской области.

При этом Берик Имашев отметил, если на этапе выдвижения партия «Бірлік» откроет и зарегистрирует филиалы в указанных двух регионах, то она сможет получить допуск к выборам депутатов маслихатов Шымкенте и Туркестанской области.

По второму вопросу заседания выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

В своем докладе К. Петров сообщил, что в соответствии с календарными планами основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов: выдвижение депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 30 ноября 2020 года. Выдвижение депутатов маслихатов начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 4 декабря 2020 года.

Включение в партийный список лиц для избрания в депутаты Мажилиса производится большинством голосов от общего числа членов высшего органа политической партии, то есть съезда. Включение в партийный список лиц для избрания депутатом маслихата соответствующей административно-территориальной единицы производится большинством голосов от общего числа членов высшего руководящего органа соответствующего филиала (представительства) политической партии, то есть конференции. Политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющихся членами данной политической партии.

Также, согласно новой норме, политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, маслихата включает в них женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, в количестве не менее тридцати процентов от общего числа кандидатов.

21 октября т.г. постановлением Центризбиркома установлена форма партийного списка, которая представляется в электронном и бумажном виде. Согласно Конституционному закону о выборах партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента представляется в Центральную избирательную комиссию.

Центральная избирательная комиссия осуществляет проверку соответствия кандидатов в депутаты Мажилиса, включенных в партийный список требованиям, установленных Конституцией и Конституционным законом. В связи с этим, немедленно после поступления указанных документов направляются запросы уполномоченным государственным органам: Министерству внутренних дел – в части установления гражданства и проживания кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента в Казахстане последние десять лет; Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры – в части установления: нахождения кандидатов, включенных в партийный список, в месте лишения свободы; наличия не погашенной и не снятой судимости в установленном законом порядке; признания судом в установленном законом порядке вины в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения; признание судом недееспособным. Министерству юстиции - в части подтверждения регистрации политической партии в установленном законодательством порядке.

К регистрации допускается только один список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на тридцать процентов. Регистрация партийных списков начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 10 декабря 2020 года.

Партийный список кандидатов в депутаты маслихата представляется в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Соответствующая территориальная избирательная комиссия (областная, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, городская, районная) осуществляет проверку соответствия кандидатов, включенных в партийный список требованиям, установленных Конституцией и Конституционным законом.

В связи с этим, после поступления предусмотренных документов направляет запросы уполномоченным государственным органам: территориальным органам Министерства внутренних дел – в части подтверждение гражданства; территориальным органам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры – в части установления: нахождения кандидатов, включенных в партийный список, в месте лишения свободы; наличия не погашенной и не снятой судимости в установленном законом порядке; признания судом в установленном законом порядке вины в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения; признание судом недееспособным. Территориальным органам Министерства юстиции - в части подтверждения регистрации политической партии в уполномоченном органе в установленном законодательством порядке, установление полномочий филиала (представительства) политической партии по выдвижению партийных списков на выборах депутатов соответствующих маслихатов.

Регистрация партийных списков в маслихаты начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 10 декабря 2020 года.

В соответствии с требованиями Конституционного закона о выборах, кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения - то есть на 1 ноября 2020 года.

В связи с этим, Центризбирком после регистрации партийного списка кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента немедленно направляет запрос Министерству финансов – в части установления достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом).

Соответствующие территориальные комиссии направляют запрос в территориальные органы Комитета государственных доходов Министерства финансов.

Подводя итоги второго вопроса повестки дня, председатель Центризбиркома Берик Имашев подчеркнул, что политические партии, являясь основными субъектами политической конкуренции, набрали достаточно опыта, чтобы уверенно включиться в борьбу за депутатские мандаты и на региональном уровне. Сегодня они получили допуск, теперь им предстоит этап выдвижения. Он отметил, что выдвижение партийных списков должно проходить в соответствии с законодательством.

В целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса Центральной избирательной комиссией согласованы, разработанные Министерством здравоохранения РК, «Рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан».

Председатель ЦИК Берик Имашев обратил внимание представителей политических партий на необходимость неукоснительного соблюдения данных рекомендаций при организации и проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты.

После заседания состоялся брифинг для средств массовой информации, на котором члены Центризбиркома ответили на вопросы СМИ.