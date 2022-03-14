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Состоялось заседание Бюро Сената

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Марта 2022, 13:32
Состоялось заседание Бюро Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором были утверждены повестки заседаний Палаты, запланированных на 17 и 31 марта текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

17 марта на заседании Сената депутаты планируют рассмотреть законопроект «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными».

Цель Соглашения – создание правовых основ сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств по оказанию взаимной правовой помощи, в том числе о наличии или отсутствии гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность и других.

На заседании Сената, которое состоится 31 марта, депутаты рассмотрят проект Закона «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)».

Кроме того, на заседании Бюро между постоянными Комитетами Сената были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Сенат   Маулен Ашимбаев  
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