Состоялось заседание Бюро Сената Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 4 февраля 2021 года.

Так, сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки». Документ предусматривает усиление внимания государства к прикладным научным исследованиям, наравне с фундаментальными. Также появляется возможность для коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

На рассмотрение депутатов будет вынесен и законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море». Основной целью документа является приведение законодательства в соответствие с положениями Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Кроме того, сенаторы распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.