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    10:30, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Состоялось заседание Бюро Сената Парламента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 4 февраля 2021 года.

    Так, сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки». Документ предусматривает усиление внимания государства к прикладным научным исследованиям, наравне с фундаментальными. Также появляется возможность для коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

    На рассмотрение депутатов будет вынесен и законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море». Основной целью документа является приведение законодательства в соответствие с положениями Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

    Кроме того, сенаторы распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.


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