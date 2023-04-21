Состоялось XI совещание руководителей ведомств по ЧС государств-членов ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 апреля в городе Дели (Республика Индия) под председательством индийской стороны состоялось одиннадцатое совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Данное Совещание является одним из основных механизмов по сотрудничеству государств-членов ШОС в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В мероприятии приняли участие руководители и представители чрезвычайных ведомств Индии, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Секретариата ШОС.

Казахстанскую сторону представляли министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и директор департамента международного сотрудничества Армаис Григорян.

В ходе Совещания главы делегаций выступили с докладами о наиболее масштабных чрезвычайных ситуациях, произошедших в государствах-членах ШОС за истекший период, и извлеченных из них уроках, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.

По итогам совещания стороны приняли совместные решения о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества в области обеспечения готовности, реагирования на чрезвычайные ситуации и совместного смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных и техногенных катастроф; осуществления обмена информацией об инновационных практиках и технологиях в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и утвердили План совместных мероприятий по реализации Соглашения между правительствами государств – членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 – 2025 годы.

В рамках мероприятия глава МЧС РК Юрий Ильин провел двусторонние встречи с министром внутренних дел Индии Амитом Шахом и министром по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Абдуллой Кулдашевым, а также подписал с узбекской стороной План взаимодействия между департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области МЧС РК и Управлением по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан МЧС РУ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на подведомственных территориях.

В своем выступлении министр по ЧС РК Юрий Ильин отметил важность совместной работы с целью предотвращения потенциальных вызовов и угроз, связанных с масштабными бедствиями и катаклизмами, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности населения.

На полях совещания руководителями МЧС Казахстана и Узбекистана подписан план взаимодействия между подразделениями граничащих территорий с целью уточнения алгоритма взаимодействия ведомств двух стран в случае угрозы и возникновения ЧС природного и техногенного характера.