Состоялось второе заседание ЦИК по вопросам проведения референдума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме онлайн состоялось второе заседание Центральной комиссии референдума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

В заседании приняли участие представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, средств массовой информации, а также в режиме ВКС - территориальные комиссии референдума.

Во второй части заседания были рассмотрены следующие вопросы:

Об установлении форм документов республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года и порядке хранения документов;

2. О вопросах информирования при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года;

3. Об организации работы со списками граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, назначенном на 5 июня 2022 года;

4. О некоторых вопросах изготовления бюллетеней для голосования при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года;

5. О некоторых вопросах выдачи и учета открепительных удостоверений на право голосования при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года;

6. Об обеспечении условий для лиц с инвалидностью при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.

В своем докладе он отметил, что согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 21 Конституционного закона о республиканском референдуме Центральная комиссия референдума устанавливает формы и тексты бюллетеней для голосования, списков граждан, иных документов, необходимых для проведения референдума; порядок хранения документов референдума.

Исходя из норм Конституционного закона, принято постановление Центральной комиссии референдума «Об установлении форм документов республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года».

Постановлением утверждены 8 форм документов для проведения республиканского референдума.

1. Форма списка граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте восемнадцати лет – дополнительно день и месяц), индивидуальный идентификационный номер и адрес места жительства граждан, имеющих право участвовать в референдуме;

2. Форма протокола участковой комиссии референдума об открытии участка. Протокол предусматривает вопросы установления готовности участка референдума к голосованию: опечатывание урн, количество бюллетеней для голосования на участке, распределение бюллетеней для голосования для выдачи членами комиссии.

3. Форма протокола участковой комиссии референдума о результатах голосования на участке;

4. Форма протокола районной, городской комиссии референдума о результатах голосования на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

5. Форма протокола областной, городов республиканского значения и столицы комиссии референдума о результатах голосования на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

6. Форма протокола Центральной комиссии референдума об итогах референдума. Центральная комиссия референдума устанавливает итоги на основании представленных протоколов о результатах голосования комиссий референдумов областей, городов республиканского значения и столицы.

7. Форма удостоверения наблюдателя иностранного государства или международной организации (проект постановления «Об утверждении Правил удостоверения полномочий представителей общественных объединений Республики Казахстан, наблюдателей от иностранных государств и международных организаций при проведении республиканского референдума» в установленном порядке размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов).

8. Форма сообщения территориальной комиссии референдума о количестве участков и числе граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

По второму вопросу повестки дня Нурлан Абдиров отметил, что комиссии референдума информируют граждан о своей работе по организации проведения референдума, об образовании участков голосования, составе, месте нахождения и времени работы комиссий, списках граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

С докладом по данному вопросу выступила член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова

Она отметила, что в соответствии с полномочиями, предусмотренными подпунктом 9) пункта 1 статьи 21 Конституционного закона Центральная комиссия референдума информирует граждан о ходе подготовки референдума.

В реализацию этой нормы все заседания проходят в онлайн-режиме посредством интернет-ресурса и Youtube канала Комиссии с обеспечением сурдоперевода. Также функционирует Telegram-канал.

На все мероприятия Центральной комиссии референдума обеспечено участие аккредитованных представителей средств массовой информации. После каждого заседания предусмотрено проведение брифингов для журналистов в рамках повестки дня.

В целях информационно-разъяснительной работы по заказу Центральной комиссии референдума планируется изготовление ряда материалов с информацией о предстоящем республиканском референдуме. Это - аудио, видеоролики, интернет-баннеры, модули, билборды.

Аудиовизуальные и печатные материалы будут размещены в республиканских и региональных средствах массовой информации. Территориальным комиссиям референдума рекомендуется использовать их в местах общественного скопления на демонстрационных экранах.

Кроме того, информационные баннеры о проведении республиканского референдума будут размещены на интернет-ресурсах центральных государственных и местных исполнительных органов.

Анастасия Щегорцова отметила, что законодательством предусмотрена работа участковых комиссий по оповещению о времени и месте голосования граждан при проведении республиканского референдума. Данная работа начинается с 25 мая текущего года. В помещении для голосования на видном месте обязательно должен быть вывешен ряд информационных материалов:

текст вопроса, вынесенного на референдум;

проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Дополнительно в рамках информирования Центральной комиссией референдума совместно с уполномоченным органом в сфере цифровизации прорабатывается вопрос SMS рассылки. В SMS рассылке казахстанцам будет предложено проверить себя в списках граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.

В своем докладе он вынес на рассмотрение членов Центральной комиссии референдума проект постановления «Об организации работы со списками граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, назначенном на 5 июня 2022 года», в котором содержатся поручения местным исполнительным органам, также комиссиям референдума регионов. По итогам рассмотрения проекта, постановление единогласно принято членами ЦКР.

Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме составляются соответствующими местными исполнительными органами (акиматами), на основании их регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования.

Под местом жительства понимается место постоянной регистрации. Граждане, имеющие временную регистрацию, могут быть включены в списки только на основании поданного ими заявления.

Для реализации указанного права в период организации проведения референдума местным исполнительным органам рекомендованы организовать онлайн-сервисы, сall-центры, интернет-ресурсы для информирования граждан о включении в список граждан на участке.

Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме по каждому участку референдума соответствующий аким представляет по акту в комиссию референдума за двадцать дней до начала голосования, т.е. 15 мая.

Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме по участкам референдума, образованным по месту жительства граждан, за пятнадцать дней до дня голосования, т.е. с 20 мая, соответствующими комиссиями представляются гражданам для ознакомления.

Гражданам обеспечивается возможность в помещениях соответствующих участковых комиссий знакомиться со списками, а также проверять правильность внесенных в них данных о себе.

Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме по участкам, образованным в местах временного пребывания граждан, а таких участков 553 по республике, представляются для ознакомления за пять дней до дня голосования.

Это участки, созданные: в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях; в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства; в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания; в воинских частях.

Списки граждан в этих участках составляются на основе данных, представляемых командирами воинских частей, руководителями названных учреждений, соответствующими акимами.

Кроме того, при представительствах Республики Казахстан в 51 иностранном государстве будут образованы участки. На этих участках в списки включаются все граждане, обладающие активным правом, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина Республики.

Граждане республики, прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан так же включаются в список.

МИД оказывает содействие участковым комиссиям, расположенным за пределами РК для включения в списки наших граждан, находящимся за рубежом.

«В целом, местные исполнительные органы совместно с комиссиями референдума должны принять все меры для того, чтобы гражданин, пришедший на участок в день проведения референдума нашел себя в списке и сумел беспрепятственно реализовать свое право, гарантированное Конституцией», - отметил Константин Петров.

Также в рамках вопроса вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов выступил с комментарием по организации работы со списками граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

По итогам рассмотрения данного вопроса повестки дня Нурлан Абдиров подчеркнул, что формирование наиболее полных и достоверных списков должно рассматриваться не только как функция местных исполнительных органов, но и как совместная обязанность акимов, территориальных комиссий референдума и каждого гражданина.

«В этой связи считаем необходимым принять обращение Центральной комиссии референдума к гражданам о проявлении правовой грамотности и реализации их права на участие в республиканском референдуме! Необходимо своевременно принимать юридически значимые действия, необходимые для включения граждан в списки для голосования», – отметил Нурлан Абдиров.

По четвертому вопросу заседания с докладом выступил секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман.

Он сообщил, что согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 21 и пункту 4 статьи 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» Центральная комиссия референдума, в соответствии со своими полномочиями, устанавливает: форму и текст бюллетеня для голосования; порядок их изготовления.

В этой связи членами Центральной комиссии референдума принято постановление «О некоторых вопросах изготовления бюллетеней для голосования при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года».

Постановлением подготовлены формы и текста бюллетеня для голосования на государственном языке и русском языке. Также установлены степень защищенности бюллетеня для голосования, которая предусматривает полиграфические методы защиты, нанесенные способом офсетной печати, цвет, шрифт печатания.

В бюллетене для голосования приводится формулировка вынесенного вопроса и варианты ответа голосующего и они изготавливаются в количестве, равном числу включенных в список граждан, имеющих право участвовать в референдуме, с резервом один процент.

Бюллетени для голосования печатаются на казахском языке и русском языке, а также на языке большинства населения, компактно проживающего на территории соответствующей административно- территориальной единицы.

Нормой Конституционного закона «О республиканском референдуме» установлено, что участковые комиссии референдума обеспечиваются бюллетенями для голосования не позднее чем за семь дней до его проведения.

Учитывая сроки проведения кампании, изготовление бюллетеней для голосования поручается областным, городов республиканского значения и столицы комиссиям референдума.

Количество бюллетеней с резервом один процент будет установлено на отдельном заседании, после передачи местными исполнительными органами списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в комиссии референдума (за 20 дней до дня голосования).

По пятому вопросу с докладом выступил член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов. Он отметил, что Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» предусмотрено право граждан, при перемене места своего пребывания, проголосовать по открепительному удостоверению на право голосования.

В этой связи, для реализации норм Конституционного закона Центральной комиссией референдума принято постановление «О некоторых вопросах выдачи и учета открепительных удостоверений на право голосования при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года».

Постановлением определено, что при проведении республиканского референдума 5 июня 2022 года выдача и учет открепительных удостоверений на право голосования осуществляются в соответствии с Правилами выдачи и учета открепительных удостоверений на право голосования, утвержденными Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 161/306.

Дополнительно установлена форма открепительного удостоверения на право голосования на республиканском референдуме 5 июня 2022 года.

Областные, городов республиканского значения и столицы республики комиссии устанавливают необходимое количество открепительных удостоверений на право голосования и обеспечивают их изготовление из расчета не более одного процента от общего числа голосующих; распределяют и передают открепительные удостоверения в соответствующие районные, городские, районные в городе комиссии не позднее, чем за двадцать дней до дня голосования.

Открепительные удостоверения имеют пятизначный серийный номер. Все передачи оформляются актом, который подписывается председателем и секретарем вышестоящей и нижестоящей комиссий, после чего заверяется их печатями. Предусмотрены отчеты об использовании открепительных удостоверений.

По предъявлении открепительного удостоверения на право голосования участковая комиссия в день голосования включает граждан в список на участке по месту его пребывания.

Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров обратил внимание территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы республики на обеспечение установленного порядка изготовления и учета открепительных удостоверений.

С докладом по шестому вопросу повестки дня выступил член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов.

Он отметил, что согласно пункту 1-1 статьи 39 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» при оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться условия для беспрепятственного доступа, являющихся гражданами с ограниченными возможностями, и голосования в нем.

На основании норм Конституционного закона было принято постановление Центральной комиссии референдума «Об обеспечении условий для лиц с инвалидностью при проведении республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года».

Постановлением установлено, что в целях качественной организации референдума местным исполнительным органам необходимо принять меры по обеспечению на участках условий лицам с инвалидностью для реализации их прав.

Кроме того, должны быть обеспечены требования соответствующих инструкций и рекомендаций, в том числе: при входе в здание, где располагаются помещения для голосования необходимо предусматривать поручни, пандусы, а также другие необходимые приспособления (допускаются временные); помещения для голосования обеспечиваются максимальной доступностью для лиц с инвалидностью должны размещаться на первых этажах или иметь подъемные механизмы для перемещения на другие этажи.

В помещениях для голосования необходимо предусмотреть различные тактильные указатели (по возможности); кабину для тайного голосования, с учетом доступа лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками; специально оборудованное место (уголок) для лиц с инвалидностью, содержащее: компьютер с монитором (диагональю не менее 54 сантиметров) в котором должна находиться информация, указанная в пункте 6 настоящей Инструкции, в адаптированном для лиц с инвалидностью в формате; наушники; дополнительное освещение, лупы.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров отметил, что должны быть предусмотрены все меры для реализации гражданами, имеющими инвалидность, права на участие в голосовании и обеспечения доступа к пунктам голосования.

«В ходе поездок в регионы мы наблюдали активную жизненную позицию людей с инвалидностью и их стремление к полному участию в общественно-политических процессах в стране. Местные исполнительные органы, комиссии на местах должны четко руководствоваться как международными конвенциями, так и требованиями национального законодательства», - подчеркнул Нурлан Абдиров.

Фото: пресс-служба ЦИК