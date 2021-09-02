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Состоялось восьмое заседание совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России

2 Сентября 2021 21:08
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Состоялось восьмое заседание совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня в Караганде проведено восьмое заседание Совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, основными задачами заседания является обеспечения координации и эффективного сотрудничества в вопросах реализации нормативных правовых актов и решений органов государственной власти трех стран по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Синявский Вадим Иванович, первый заместитель Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Чуприян Александр Петрович, министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Также делегации МЧС Беларуси, России и Казахстана.

В ходе заседания представители ведомств обсудили вопросы взаимодействия между учреждениями образования Беларуси, Казахстана и России, также об организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Евразийского экономического союза в области пожарной безопасности, об обеспечении безопасности в период проведения международных спортивных мероприятий, а также мероприятий, имеющих важное общественно-политическое значение. И ряд вопросов о проведении девятого заседания Совместной коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России.

Восьмое совместное заседание коллегия трех стран способствует развитию взаимодействия, обмену опытом между ведомствами, укреплению нормативной правовой базы и повышению уровня подготовки кадров, отметили в МЧС РК.


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