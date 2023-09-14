Состоялось совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии

Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе мероприятия стороны рассмотрели проект повестки дня V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14 сентября т.г. в г. Душанбе. Участники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в Центральной Азии и «сверили часы» по актуальным региональным и международным вопросам.

Как сообщалось ранее, Глава государства примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.



Мурат Нуртлеу подчеркнул, что с момента проведения в Астане в 2018 году первой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии данный диалог вышел на качественно новый уровень, приобрел устойчивый и динамичный характер, подтверждением которого является проведение Юбилейного Саммита.

«Консультативные встречи глав наших государств придали значительный импульс всестороннему углублению сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики. Объем торговли между странами региона на сегодняшний день превысил 10 млрд долларов США, увеличившись в 2 раза за последние пять лет», – сказал министр.



Отдельное внимание было уделено выстраиванию эффективного и взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества по водно-энергетическим вопросам.

В данном контексте Министр Мурат Нуртлеу заявил о необходимости гармонизации подходов стран Центральной Азии в сфере гидроэнергетики, ирригации и экологии.

Для этого казахстанская сторона предлагает выработать долгосрочный комплексный механизм взаимодействия, учитывающий интересы всех государств региона.

Главы внешнеполитических ведомств отметили высокую значимость региональной кооперации в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства между странами региона Центральной Азии. По итогам совещания министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана согласовали перечень проектов документов и решений, планируемых к подписанию и принятию по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.



