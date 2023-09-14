РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:33, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Состоялось совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии

    None
    Фото: gov.kz
    Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.

    В ходе мероприятия стороны рассмотрели проект повестки дня V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14 сентября т.г. в г. Душанбе. Участники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в Центральной Азии и «сверили часы» по актуальным региональным и международным вопросам.


    Как сообщалось ранее, Глава государства примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

    Мурат Нуртлеу подчеркнул, что с момента проведения в Астане в 2018 году первой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии данный диалог вышел на качественно новый уровень, приобрел устойчивый и динамичный характер, подтверждением которого является проведение Юбилейного Саммита.


    «Консультативные встречи глав наших государств придали значительный импульс всестороннему углублению сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики. Объем торговли между странами региона на сегодняшний день превысил 10 млрд долларов США, увеличившись в 2 раза за последние пять лет», – сказал министр.


    Отдельное внимание было уделено выстраиванию эффективного и взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества по водно-энергетическим вопросам.

    В данном контексте Министр Мурат Нуртлеу заявил о необходимости гармонизации подходов стран Центральной Азии в сфере гидроэнергетики, ирригации и экологии.

    Для этого казахстанская сторона предлагает выработать долгосрочный комплексный механизм взаимодействия, учитывающий интересы всех государств региона.


    Главы внешнеполитических ведомств отметили высокую значимость региональной кооперации в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства между странами региона Центральной Азии. По итогам совещания министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана согласовали перечень проектов документов и решений, планируемых к подписанию и принятию по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.



    Теги:
    Центральная Азия Международная деятельность РК МИД РК Главная Международная деятельность
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!