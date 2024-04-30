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    16:25, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В Абу-Даби состоялось первое заседание Совета Фонда по потерям и ущербу

    дубай
    Фото: Минэкологии РК

    Представители Казахстана принимают участие в первом заседании Совета Фонда по потерям и ущербу, которое проходит в г. Абу-Даби (ОАЭ) с 30 апреля по 2 мая 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэкологии РК.

    В состав Совета входят представители развитых стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, малых островных государств и др. Казахстан является членом Совета Фонда от Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Напомним, СОР28 завершилось историческим соглашением о вводе в действие Фонда по потерям и ущербу. Целью Фонда является оказание помощи развивающимся странам для реагирования на потери и ущербы, понесенные в результате экстремальных погодных условий, связанных с изменением климата. Следует отметить, что на создание этого Фонда ушло более трех десятилетий.

    В своем выступлении Президент СОР28 г-н Султан Аль Джабер отметил, что подписание соглашения о вводе в действие Фонда на COP28 стало огромным прорывом, однако необходимо закрепить этот прогресс с помощью полностью функционирующего фонда, который обеспечивает долгосрочное, позитивное, социально-экономическое влияние.

    В течение ближайшего времени перед Советом Фонда стоят задачи по разработке плана работ, определению модальности работы Фонда, дополнительных правил и процедур, выбор исполнительного директора, а также страны размещения.

    На покрытие убытков и ущерба было выделено в общей сложности 792 миллиона долларов США, из которых на сегодняшний день Фонду выделено 662 миллиона долларов США.

    Учитывая, что Казахстан наряду с другими странами Центральной Азии особо уязвим к изменению климата, участие в работе Совета уникальная возможность для привлечения внимания к проблеме изменения климата в регионе.

    Теги:
    ОАЭ Природные катаклизмы Экология Минэкологии и природных ресурсов Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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