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    15:46, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Состоялось первое заседание Рабочей группы по актуализации Концепции семейной и гендерной политики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось первое заседание Рабочей группы по актуализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Мероприятие прошло в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

    Вице-министр информации и общественного развития Аскар Умаров проинформировал членов Рабочей группы о ключевых направлениях работы по актуализации Концепции.

    «Концепцию планируется актуализировать с учетом поручений Главы государства по обеспечению поддержки экономических и политических позиций женщин в обществе, Общенациональных приоритетов, новой Системы государственного планирования, а также повышения качества жизни семьи, защиты материнства и детства, глобальных трендов и тенденций», - сказал Аскар Умаров.

    В ходе заседания члены Рабочей группы обсудили вопросы по дальнейшему развитию семейной и гендерной политики в Республике Казахстан и внесли ряд конструктивных предложений, которые будут учтены при актуализации Концепции.

    Необходимо отметить, что в целях реализации принципа «слышащего государства» деятельность Рабочей группы будет носить открытый, транспарентный характер, освещаться в СМИ и социальных сетях.

    В заседании Рабочей группы приняли участие депутаты Парламента РК, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, представители научно-академической сферы, неправительственных, международных организаций, государственных органов и эксперты.

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