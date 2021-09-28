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    20:29, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Состоялось открытие концертного сезона Казахского оркестра городской филармонии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский оркестр Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан открыл очередной концертный сезон. Новый сезон посвящен 30-летию Независимости страны. Коллектив в этом сезоне будет уделять больше внимания патриотическим произведениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Казахский оркестр Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан открыл свой XXV концертный сезон. Этот концертный сезон Казахский оркестр посвящает 30-летию Независимости. Поэтому программа была создана в соответствии с этой темой. Концерт открылся симфонической поэмой «Казахстан» известного казахстанского композитора, одного из композиторов старшего поколения Макалима Койшыбаева», - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Казахского оркестра Государственной академической филармонии г. Нур-Султан Айткали Жайымов.

    В новом сезоне будут представлены произведения, занимающие особое место в обществе, прививающие чувство патриотизма у подрастающего поколения.

    «Все произведения, которые будут исполнены на этом концерте, - это цикл произведений, которые пробуждают патриотические чувства, вдохновляют молодежь, посвящены стране, родной земле, великим личностям. Мы рады, что многие любители национального искусства с большой радостью приобретают билеты на концерт», - сказал главный дирижер Казахского оркестра Государственной академической филармонии г. Нур-Султан Нурлан Бекенов.

    Стоит отметить, что в ходе концертного мероприятия были полностью соблюдены карантинные меры, такие как масочный режим, социальная дистанция.



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