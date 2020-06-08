Состоялось очередное заседание Института внешнеполитических исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел под председательством заместителя председателя Сената Парламента РК Аскара Шакирова состоялось третье заседание Совета директоров АО «Институт внешнеполитических исследований» (АО «ИВИ»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе заседания А. Шакиров отметил, что эффективность научно-аналитического сопровождения внешнеполитического курса страны, прежде всего, зависит от своевременности и актуальности исследуемых проблем в прямом контексте современных вызовов и стратегических интересов Казахстана. Отправной точкой данного процесса являются Концепция внешней политики РК на 2020-2030 годы, другие программные документы, связанные с установками Президента Касым-Жомарта Токаева.

Участники обсудили ход исполнения плана развития Института на ближайшие годы, утвердили изменения его организационной структуры, а также определили приоритетные направления исследовательской работы.

В свою очередь Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди особо подчеркнул, что Институт создан во исполнение поручения Главы государства. Целью «мозгового центра» является организация качественного изучения внешнеполитических процессов в условиях нестабильности и обострения противоречий между ведущими глобальными игроками, а также усиления всего комплекса информационно-аналитической работы МИД РК в целях систематизации изучения вопросов внешней политики. Министр также поблагодарил Совет директоров за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.

С начала текущего года АО «ИВИ» подготовило 45 информационно-аналитических материалов, из которых более половины направлены в Администрацию Президента, Канцелярию Первого Президента РК – Елбасы и Премьер-Министра. Кроме того, продукция Института нашла востребованность у структурных подразделений МИД РК при разработке практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Казахстана, выявлению актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности.