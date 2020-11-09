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Состоялось очередное онлайн-заседание Общественного совета МВД РК

9 Ноября 2020 13:09
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Состоялось очередное онлайн-заседание Общественного совета МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом полиции Жамбылской области на очередном онлайн заседании Общественного совета МВД РК рассмотрен ход реализации мероприятий Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Об этом на онлайн-брифинге рассказал официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Министерстве внутренних дел РК проведено очередное онлайн-заседание Общественного совета ведомств. Департаментом полиции Жамбылской области рассмотрен ход реализации мероприятий Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. На совете также обсуждена подготовка общественного слушания по деятельности консультативно-совещательных органов при департаментах полиции регионов», - рассказал Нурдильда Ораз.

В ходе заседания также обсудили широкий круг вопросов в сфере обеспечения правопорядка. Состоялся обмен мнениями, общественниками даны рекомендации руководителям соответствующих служб Министерства внутренних дел РК.

«Председатель Совета Марат Когамов отметил активную работу по переводу деятельности полиции на новый формат взаимодействия с населением и ориентировал Совет на оказание всесторонней помощи в совершенствовании деятельности органов внутренних дел», - заключил официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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