НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В формате видеоконференции состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Канады на уровне заместителей глав двух ведомств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев, а канадскую - вице-министр иностранных дел по делам Европы, Арктики, Ближнего Востока и Северной Африки Сандра Маккарделл.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно региональной и международной повестки дня, а также выразили необходимость в дальнейшей интенсификации двустороннего взаимодействия.

Дипломаты отметили важность встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с Премьер-Министром Канады Джастином Трюдо, состоявшейся на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 г., итоги которой придали значительный импульс политическому диалогу и торгово-экономическим отношениям двух стран.

Кроме этого, на встрече обсуждались итоги 4-го заседания Делового совета «Казахстан-Канада», состоявшегося в ноябре 2020 г. в режиме онлайн. Стороны подтвердили готовность к активной проработке всех договоренностей, достигнутых в ходе указанного мероприятия.

Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в многосторонних форматах, борьбе с пандемией COVID-19, изменению климата, расширения экономических прав и возможностей женщин, а также укреплению связей между деловыми кругами двух стран.

В целях дальнейшего расширения договорно-правовой базы между государствами стороны рассмотрели текущий статус проработки соглашения об авиатранспорте между Казахстаном и Канадой. Заключение данного документа позволит упростить взаимные поездки граждан, что положительно отразится на деловом, туристическом и культурном обмене между странами.

В целом, политические консультации подтвердили взаимную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении казахстанского-канадского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах.