Состоялись переговоры глав государств Узбекистана и Кореи

По итогам состоявшихся плодотворных переговоров между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Корейской Республики Юн Сок Ёлем принят солидный пакет двусторонних документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на UZA.

Главы государств подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и всестороннем расширении особого стратегического партнерства.

Фото: UZA

В рамках государственного визита также подписаны 17 документов, в числе которых:

межправительственное Соглашение с Фондом экономического развития и сотрудничества;

соглашения с Экспортно-импортным Банком Кореи и компанией «Hyundai Rotem» о закупке и поставках высокоскоростных электрических поездов;

Соглашение с Экспортно-импортным Банком Кореи о предоставлении оборудования для научного и информационно-коммуникационного образования в средних школах;

Соглашение о реализации проекта инновационного фармацевтического кластера «Фарма Парк»;

Соглашение о сотрудничестве в области укрепления потенциала государственных служащих Узбекистана;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2027 годы;

Протокол о сотрудничестве в рамках Всемирной торговой организации;

Протокол о сотрудничестве в области культуры;

Договоренность о сотрудничестве в области транспорта;

Договоренность о сотрудничестве по модернизации систем централизованного теплоснабжения в регионах Узбекистана;

Договоренность о партнёрстве в области критических минералов;

Договоренность о содействии деятельности узбекско-корейского совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству;

Меморандум о сотрудничестве по подготовке квалифицированных и профессиональных кадров;

Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение АО «Узпромстройбанк» с Экспортно-импортным банком Кореи о межбанковской мастер-кредитной линии и другие.

Материал предоставлен партнером Kazinform - агентством UZA.