17:45, 14 Июнь 2024 | GMT +6
Состоялись переговоры глав государств Узбекистана и Кореи
По итогам состоявшихся плодотворных переговоров между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Корейской Республики Юн Сок Ёлем принят солидный пакет двусторонних документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на UZA.
Главы государств подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и всестороннем расширении особого стратегического партнерства.
В рамках государственного визита также подписаны 17 документов, в числе которых:
- межправительственное Соглашение с Фондом экономического развития и сотрудничества;
- соглашения с Экспортно-импортным Банком Кореи и компанией «Hyundai Rotem» о закупке и поставках высокоскоростных электрических поездов;
- Соглашение с Экспортно-импортным Банком Кореи о предоставлении оборудования для научного и информационно-коммуникационного образования в средних школах;
- Соглашение о реализации проекта инновационного фармацевтического кластера «Фарма Парк»;
- Соглашение о сотрудничестве в области укрепления потенциала государственных служащих Узбекистана;
- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2027 годы;
- Протокол о сотрудничестве в рамках Всемирной торговой организации;
- Протокол о сотрудничестве в области культуры;
- Договоренность о сотрудничестве в области транспорта;
- Договоренность о сотрудничестве по модернизации систем централизованного теплоснабжения в регионах Узбекистана;
- Договоренность о партнёрстве в области критических минералов;
- Договоренность о содействии деятельности узбекско-корейского совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству;
- Меморандум о сотрудничестве по подготовке квалифицированных и профессиональных кадров;
- Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- Соглашение АО «Узпромстройбанк» с Экспортно-импортным банком Кореи о межбанковской мастер-кредитной линии и другие.
Материал предоставлен партнером Kazinform - агентством UZA.