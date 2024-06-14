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    17:45, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Состоялись переговоры глав государств Узбекистана и Кореи

    UZA.
    Фото: UZA

    По итогам состоявшихся плодотворных переговоров между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Корейской Республики Юн Сок Ёлем принят солидный пакет двусторонних документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на UZA.

    Главы государств подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и всестороннем расширении особого стратегического партнерства.

    UZA.
    Фото: UZA

    В рамках государственного визита также подписаны 17 документов, в числе которых:

    • межправительственное Соглашение с Фондом экономического развития и сотрудничества;
    • соглашения с Экспортно-импортным Банком Кореи и компанией «Hyundai Rotem» о закупке и поставках высокоскоростных электрических поездов;
    • Соглашение с Экспортно-импортным Банком Кореи о предоставлении оборудования для научного и информационно-коммуникационного образования в средних школах;
    • Соглашение о реализации проекта инновационного фармацевтического кластера «Фарма Парк»;
    • Соглашение о сотрудничестве в области укрепления потенциала государственных служащих Узбекистана;
    • Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2027 годы;
    • Протокол о сотрудничестве в рамках Всемирной торговой организации;
    • Протокол о сотрудничестве в области культуры;
    • Договоренность о сотрудничестве в области транспорта;
    • Договоренность о сотрудничестве по модернизации систем централизованного теплоснабжения в регионах Узбекистана;
    • Договоренность о партнёрстве в области критических минералов;
    • Договоренность о содействии деятельности узбекско-корейского совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству;
    • Меморандум о сотрудничестве по подготовке квалифицированных и профессиональных кадров;
    • Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
    • Соглашение АО «Узпромстройбанк» с Экспортно-импортным банком Кореи о межбанковской мастер-кредитной линии и другие.

    Материал предоставлен партнером Kazinform - агентством UZA.

    Теги:
    Узбекистан Корея Мировые новости Международные отношения Мирзиеев
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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