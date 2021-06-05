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    15:09, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Состоялись консультации между структурными подразделениями МИД Казахстана и России

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Планом мероприятий по сотрудничеству между Министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Российской Федерации на 2021-2022 годы в Москве состоялись консультации между директором департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК Ерланом Шамишевым и директором департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексеем Дробининым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Стороны обстоятельно обсудили актуальные проблемы международных отношений в свете пандемии коронавируса, а также новых геополитических и геоэкономических реалий. Состоялся обмен мнениями по перспективам развития интеграционных объединений с участием Казахстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА.

    Обсудили вопросы функционирования систем стратегического планирования в сфере внешней политики МИД двух государств, перспективы совместных мероприятий в данном направлении. Был подтвержден настрой на продолжение регулярных двусторонних консультаций по вопросам внешнеполитического планирования.

    Также состоялся ряд отдельных встреч в рамках экспертного диалога с ведущими представителями российского научного сообщества.

    В рамках поездки Е. Шамишев провёл встречу с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андреем Марголиным. Её участники обсудили перспективы развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, сопряжения инициатив Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Трёх диалогов» и Президента РФ Владимира Путина «Большое Евразийское партнерство».

    В ходе беседы с директором Института востоковедения РАН Аликбером Аликберовым обсудили интеграционные процессы в Евразии, проблемы региональной безопасности в контексте вывода миротворческого контингента ООН из Афганистана, концептуальные вопросы евразийских коммуникаций, тенденции развития Центральной Азии.

    Говоря о роли религий в общественной жизни региона, А. Аликберов подчеркнул важность инициативы Елбасы о диалоге культур в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Опыт Казахстана, по мнению ученого, полезен также для России, где планируется проведение в 2022 году Конгресса межнационального согласия.

    Достигнуты договоренности об участии российских экспертов в различных совместных мероприятиях и аналитических проектах в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.


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