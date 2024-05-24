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    07:29, 24 Май 2024 | GMT +6

    Состоялись дебаты между кандидатами на пост главы Еврокомиссии

    Состоялись дебаты между кандидатами на пост главы Еврокомиссии
    Фото:euronews

    В четверг в Европейском парламенте в Брюсселе состоялись дебаты между пятью кандидатами на пост главы Европейской комиссии, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    В телевизионном «прямом эфире» приняли участие:

    • Урсула фон дер Ляйен (Европейская народная партия)
    • Николас Шмидт (Люксембург, «Партия европейских социалистов»)
    • Терри Рейнтке (Германия, «Европейские зеленые»)
    • Сандро Гози (Италия, «Обнови Европу»)
    • Вальтер Байер (Австрия, «Европейские левые»).

    В течении двух часов европейские политики обсуждали вопросы экономики, создания рабочих мест, обороны, безопасности, климата, окружающей среды, демократии, лидерства, миграции, а также инноваций и технологий.

    Вопросы задавали зрители в пленарном зале Европарламента, а также жители ЕС, наблюдавшие за дебатами из студий в странах-членах ЕС. Кроме того, кандидатам была дана возможность выступить с минутным обращением к избирателями в рубрике «В центре внимания».

    Теги:
    Евросоюз Бельгия Политика Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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