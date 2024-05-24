07:29, 24 Май 2024 | GMT +6
Состоялись дебаты между кандидатами на пост главы Еврокомиссии
В четверг в Европейском парламенте в Брюсселе состоялись дебаты между пятью кандидатами на пост главы Европейской комиссии, сообщает собственный корреспондент Kazinform.
В телевизионном «прямом эфире» приняли участие:
- Урсула фон дер Ляйен (Европейская народная партия)
- Николас Шмидт (Люксембург, «Партия европейских социалистов»)
- Терри Рейнтке (Германия, «Европейские зеленые»)
- Сандро Гози (Италия, «Обнови Европу»)
- Вальтер Байер (Австрия, «Европейские левые»).
В течении двух часов европейские политики обсуждали вопросы экономики, создания рабочих мест, обороны, безопасности, климата, окружающей среды, демократии, лидерства, миграции, а также инноваций и технологий.
Вопросы задавали зрители в пленарном зале Европарламента, а также жители ЕС, наблюдавшие за дебатами из студий в странах-членах ЕС. Кроме того, кандидатам была дана возможность выступить с минутным обращением к избирателями в рубрике «В центре внимания».