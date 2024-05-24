Состоялись дебаты между кандидатами на пост главы Еврокомиссии

В четверг в Европейском парламенте в Брюсселе состоялись дебаты между пятью кандидатами на пост главы Европейской комиссии, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В телевизионном «прямом эфире» приняли участие:

Урсула фон дер Ляйен (Европейская народная партия)

Николас Шмидт (Люксембург, «Партия европейских социалистов»)

Терри Рейнтке (Германия, «Европейские зеленые»)

Сандро Гози (Италия, «Обнови Европу»)

Вальтер Байер (Австрия, «Европейские левые»).

В течении двух часов европейские политики обсуждали вопросы экономики, создания рабочих мест, обороны, безопасности, климата, окружающей среды, демократии, лидерства, миграции, а также инноваций и технологий.

Вопросы задавали зрители в пленарном зале Европарламента, а также жители ЕС, наблюдавшие за дебатами из студий в странах-членах ЕС. Кроме того, кандидатам была дана возможность выступить с минутным обращением к избирателями в рубрике «В центре внимания».