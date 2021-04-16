Состоялась жеребьевка матча между сборными Аргентины и Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На центральном корте Cordoba Lawn Tennis Club прошла жеребьевка матча плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг между сборными Аргентины и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

По итогам жеребьевки начинать сражение выпало Юлие Путинцевой и аргентинке с украинскими корнями Наде Подороске.

На корт эта пара выйдет в пятницу в 20:00 по времени города Нур-Султан. По окончании первой встречи на центральной арене появятся первая ракетка сборной Казахстана Елена Рыбакина и вторая ракетка Аргентины Мария Лурдес Карле. 17 апреля планируются матчи: Надя Подороска - Елена Рыбакина, Мария Лурдес Карле - Юлия Путинцева и парная игра Ярослава Шведова/Анна Данилина - Надя Подороска/Мария Лурдес Карле. Начало игр в субботу в 19:30 по времени Нур-Султана.

Напоминаем все пары плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг: Украина – Япония; Польша – Бразилия; Британия – Мексика; Сербия – Канада; Латвия – Индия; Румыния – Италия; Аргентина – Казахстан; Нидерланды – Канада.

Победители этих дуэлей выйдут в решающий раунд квалификации. Туда также попадут команды, занявшие 3-10 места в финале-2021. Соответственно, все эти сборные путем жеребьевки будут разбиты на пары, где в противостоянии друг с другом определят участников финала-2022 (гарантированное место получат финалист и победитель прошлогоднего турнира, страна-хозяйка и один обладатель wild card).



