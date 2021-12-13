Состоялась жеребьевка квалификации ЕВРО-2021/22 среди женских команд U17

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В офисе УЕФА состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда чемпионата Европы-2021/22 среди женских сборных до 17 лет. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Оympic.kz.

По ее итогам женская сборная Казахстана U17 попала в группу 5 Лиги B, где сыграет со сверстницами из Швейцарии и Литвы. Хозяева и даты матчей будут определены позднее.