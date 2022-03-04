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    16:01, 04 Март 2022 | GMT +6

    Состоялась жеребьевка игры Казахстан-Норвегия в квалификации Кубка Дэвиса

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    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Первый игровой день, 4 марта, начнется с противостояния Михаила Кукушкина и Каспера Рууда, после чего на корт выйдут Александр Бублик и Виктор Дурасович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

    На следующий день, 5 марта, запланированы три игры: сначала Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче померятся силами с Каспером Руудом и Виктором Дурасовичем, затем Бублик встретится с Руудом, а после соперником Кукушкина должен выступить Дурасович.

    По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игроков в любом из матчей второго игрового дня.

    4 марта: Начало в 23:00 по времени Нур-Султана

    Первый одиночный матч

    Второй одиночный матч

    5 марта: Начало в 19:00

    Парный матч

    Третий одиночный матч

    Четвертый одиночный матч


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