Состоялась жеребьевка игры Казахстан-Норвегия в квалификации Кубка Дэвиса

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Первый игровой день, 4 марта, начнется с противостояния Михаила Кукушкина и Каспера Рууда, после чего на корт выйдут Александр Бублик и Виктор Дурасович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

На следующий день, 5 марта, запланированы три игры: сначала Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче померятся силами с Каспером Руудом и Виктором Дурасовичем, затем Бублик встретится с Руудом, а после соперником Кукушкина должен выступить Дурасович.

По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игроков в любом из матчей второго игрового дня.

4 марта: Начало в 23:00 по времени Нур-Султана

Первый одиночный матч

Второй одиночный матч

5 марта: Начало в 19:00

Парный матч

Третий одиночный матч

Четвертый одиночный матч