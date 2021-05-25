Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Казахстана-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане прошла церемония жеребьевки группового этапа Кубка Казахстана-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, впервые Кубок Казахстана пройдет в новом формате. Розыгрыш основной стадии начнется с группового этапа, в котором примут участие 16 клубов. К 14-ти клубам Премьер-Лиги присоединились два победителя третьего предварительного раунда. Команды были поделены по четыре команды в четыре группы. Каждая команда сыграет по шесть матчей. В следующий этап выходят восемь команд — занявшие первые и вторые места в своих группах.

Результаты жеребьевки:

Группа А — «Шахтер», «Ордабасы», «Кызыл-Жар СК», СДЮСШОР №8;

Группа B — «Тобол», «Тараз», «Атырау», «Мактаарал»;

Группа С — «Астана», «Кайсар», «Актобе», «Акжайык»;

Группа D — «Кайрат», «Жетысу», «Каспий», «Туран».