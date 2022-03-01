Состоялась встреча парламентариев Казахстана и Литвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Ольга Перепечина встретилась с заместителем председателя Сейма Литовской Республики Йонасом Ярутисом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе беседы Ольга Перепечина отметила, что сегодня Казахстан находится на новом историческом рубеже своего развития и по инициативе Главы государства проводятся комплексные и системные преобразования во всех сферах.

«Одним из главных направлений является дальнейшая демократизация политической системы страны. В этих целях уже принят большой пакет законов, и эта работа будет продолжена», - заявила вице-спикер.

Стороны отметили важность развития межпарламентских связей на основе диалога групп дружбы, действующих в парламентах Казахстана и Литвы.

«Мы всецело поддерживаем деятельность групп дружбы в парламентах Литвы и Казахстана и считаем, что их деятельность придает важный импульс дальнейшему расширению наших межпарламентских связей. Кроме того, в предстоящий период мы могли бы провести ряд совместных мероприятий для углубления рабочих контактов и изучения опыта парламентской деятельности, в том числе практики разработки и принятия законодательных актов», - сказала Ольга Перепечина при разговоре.

«В этих и других вопросах двустороннего сотрудничества наших государств Сенат Казахстана готов оказать все необходимое содействие для дальнейшего укрепления отношений между Казахстаном и Литвой», - заявила Ольга Перепечина.



