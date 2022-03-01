+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состоялась встреча парламентариев Казахстана и Литвы

1 Марта 2022 15:20
Поделиться:
Состоялась встреча парламентариев Казахстана и Литвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Ольга Перепечина встретилась с заместителем председателя Сейма Литовской Республики Йонасом Ярутисом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Новости по теме
Мухтар Тлеуберди подтвердил свое участие в Совете министров иностранных дел ОИС в Исламабаде
Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев Сенаторы депутатской группы «Өңір» обсудили проблемные вопросы выборов сельских акимов Первый рейс с казахстанцами вылетел из Польши

В ходе беседы Ольга Перепечина отметила, что сегодня Казахстан находится на новом историческом рубеже своего развития и по инициативе Главы государства проводятся комплексные и системные преобразования во всех сферах.

«Одним из главных направлений является дальнейшая демократизация политической системы страны. В этих целях уже принят большой пакет законов, и эта работа будет продолжена», - заявила вице-спикер.

Стороны отметили важность развития межпарламентских связей на основе диалога групп дружбы, действующих в парламентах Казахстана и Литвы.

«Мы всецело поддерживаем деятельность групп дружбы в парламентах Литвы и Казахстана и считаем, что их деятельность придает важный импульс дальнейшему расширению наших межпарламентских связей. Кроме того, в предстоящий период мы могли бы провести ряд совместных мероприятий для углубления рабочих контактов и изучения опыта парламентской деятельности, в том числе практики разработки и принятия законодательных актов», - сказала Ольга Перепечина при разговоре.

«В этих и других вопросах двустороннего сотрудничества наших государств Сенат Казахстана готов оказать все необходимое содействие для дальнейшего укрепления отношений между Казахстаном и Литвой», - заявила Ольга Перепечина.



Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Сенат  
Поделиться:
Новости по теме
Мухтар Тлеуберди подтвердил свое участие в Совете министров иностранных дел ОИС в Исламабаде
Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев
Сенаторы депутатской группы «Өңір» обсудили проблемные вопросы выборов сельских акимов
Первый рейс с казахстанцами вылетел из Польши
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
3 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
4 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
5 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
6 «Спасибо, мы дома» - эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали, как добирались на Родину
Читайте также
Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих
Сенаторы приняли участие в заседаниях ОБСЕ
Переговоры России и Украины завершились
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
«Спасибо, мы дома» - эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали, как добирались на Родину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив