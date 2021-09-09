НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 сентября состоялась встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в формате видеоконференцсвязи. Данная встреча организована по инициативе Исламской Республики Пакистан, передает МИА «Казинформ».

На консультациях участвовали руководители внешнеполитических ведомств Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также приняли участие руководители МИД более 20 стран мира и высокопоставленные представители ООН, ЕС и НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев выразил видение туркменской стороны по вопросам текущих событий в соседней стране и в регионе в целом.

«Нынешняя встреча рассматривается Туркменистаном как возможность выработки консолидированного регионального подхода к обеспечению мира и безопасности в Афганистане и дальнейшему всестороннему развитию этой страны», - было подчеркнуто в ходе выступления туркменской стороны.

Исходя из основного лейтмотива переговоров, руководители внешнеполитических ведомств стран-участников обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане и усилиям международного сообщества по расширению сотрудничества в афганском направлении.

Туркменская сторона отметила, что, как непосредственно соседняя страна, для Туркменистана вопрос стабильности и безопасности в Афганистане имеет свое непосредственное влияние и значение с политической, экономической и гуманитарной точек зрения.

По итогам переговоров стороны приняли Совместное заявление министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.