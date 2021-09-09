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    13:06, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Состоялась встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 сентября состоялась встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в формате видеоконференцсвязи. Данная встреча организована по инициативе Исламской Республики Пакистан, передает МИА «Казинформ».

    На консультациях участвовали руководители внешнеполитических ведомств Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также приняли участие руководители МИД более 20 стран мира и высокопоставленные представители ООН, ЕС и НАТО.

    Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев выразил видение туркменской стороны по вопросам текущих событий в соседней стране и в регионе в целом.

    «Нынешняя встреча рассматривается Туркменистаном как возможность выработки консолидированного регионального подхода к обеспечению мира и безопасности в Афганистане и дальнейшему всестороннему развитию этой страны», - было подчеркнуто в ходе выступления туркменской стороны.

    Исходя из основного лейтмотива переговоров, руководители внешнеполитических ведомств стран-участников обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане и усилиям международного сообщества по расширению сотрудничества в афганском направлении.

    Туркменская сторона отметила, что, как непосредственно соседняя страна, для Туркменистана вопрос стабильности и безопасности в Афганистане имеет свое непосредственное влияние и значение с политической, экономической и гуманитарной точек зрения.

    По итогам переговоров стороны приняли Совместное заявление министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.

    Теги:
    Международная деятельность РК Международная деятельность Пакистан Политика МИД РК Афганистан Внешняя политика Казахстана
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