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    09:30, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ

    одкб
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в рабочей встрече министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    М. Нуртлеу информировал коллег о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ОДКБ, поделился своим видением дальнейшего развития Организации. Рабочая встреча министров в Нью-Йорке прошла в традиционно дружеской атмосфере, стороны подтвердили нацеленность на развитие дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества ОДКБ с ООН. 

    Глава МИД Казахстана также встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

    Стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено проблемам использования водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата в регионе Центральной Азии. В этой связи были отмечены итоги Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата. Достигнута договоренность продолжать тесное взаимодействие по решению ключевых проблем, в повестке ОБСЕ.

    мид
    Фото: пресс-служба МИД РК

     

    Теги:
    Международная деятельность РК МИД РК ОДКБ
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