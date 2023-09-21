Состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ

Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в рабочей встрече министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

М. Нуртлеу информировал коллег о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ОДКБ, поделился своим видением дальнейшего развития Организации. Рабочая встреча министров в Нью-Йорке прошла в традиционно дружеской атмосфере, стороны подтвердили нацеленность на развитие дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества ОДКБ с ООН.

Глава МИД Казахстана также встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено проблемам использования водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата в регионе Центральной Азии. В этой связи были отмечены итоги Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата. Достигнута договоренность продолжать тесное взаимодействие по решению ключевых проблем, в повестке ОБСЕ.