Состоялась встреча Госсекретаря США с министром иностранных дел РК
Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
На встрече было обсуждено расширение возможностей для двусторонней торговли и инвестиций, а также важность надёжной инфраструктуры и благоприятной нормативно-правовой среды для американских компаний в Казахстане.
— США намерены продолжать сотрудничество с Казахстаном в целях расширения взаимодействия в сфере безопасности, содействия региональной интеграции через дипломатическую платформу С5+1, а также изучения взаимовыгодных коммерческих возможностей, особенно в технологическом секторе и в сфере критически важных полезных ископаемых — говорится в сообщении.