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    09:46, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Состоялась встреча Госсекретаря США с министром иностранных дел РК

    Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    U.S. Secretary of State Marco Rubio and Kazakhstan Deputy Prime Minister-Foreign Minister Murat Nurtleu
    Фото: Marco Rubio's official X account

    На встрече было обсуждено расширение возможностей для двусторонней торговли и инвестиций, а также важность надёжной инфраструктуры и благоприятной нормативно-правовой среды для американских компаний в Казахстане.

    — США намерены продолжать сотрудничество с Казахстаном в целях расширения взаимодействия в сфере безопасности, содействия региональной интеграции через дипломатическую платформу С5+1, а также изучения взаимовыгодных коммерческих возможностей, особенно в технологическом секторе и в сфере критически важных полезных ископаемых — говорится в сообщении.

    Теги:
    МИД РК Внешняя политика Казахстана США Мурат Нуртлеу
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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