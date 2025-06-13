Состоялась встреча Госсекретаря США с министром иностранных дел РК

На встрече было обсуждено расширение возможностей для двусторонней торговли и инвестиций, а также важность надёжной инфраструктуры и благоприятной нормативно-правовой среды для американских компаний в Казахстане.

— США намерены продолжать сотрудничество с Казахстаном в целях расширения взаимодействия в сфере безопасности, содействия региональной интеграции через дипломатическую платформу С5+1, а также изучения взаимовыгодных коммерческих возможностей, особенно в технологическом секторе и в сфере критически важных полезных ископаемых — говорится в сообщении.