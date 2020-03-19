Состоялась рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия , передает МИА «Казинформ».

На встрече был обсужден ход реализации первого пакета реформ, озвученного Главой государства 20 декабря 2019 года на втором заседании Национального совета общественного доверия.

Секретарь Национального совета Ерлан Карин отметил, что в рамках реализации поручений Президента РК К.К. Токаева ведется активная и комплексная работа.

С начала текущего года подготовлен целый ряд законопроектов.

В частности, после проведения общественных обсуждений в Мажилис Парламента уже внесены законопроекты «О порядке организации и проведения мирных собраний» и «О Парламенте РК и статусе его депутатов», в последнем предусматривается введение института парламентской оппозиции.

На согласовании в Администрации Президента находятся законопроекты «О внесении изменения и дополнений в Закон РК «О политических партиях в РК» и «О внесении дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК», предполагающие снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тысяч до 20 тысяч человек и введение 30% квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках.

По инициативе депутатов Мажилиса Парламента внесены поправки в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства», где предусматривается декриминализация статьи 130 Уголовного кодекса «Клевета».

Ведется работа по определению законопроекта, в рамках которого будут реализованы поправки касательно статьи 174 Уголовного кодекса «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», предусматривающие замену слова «возбуждение» на «разжигание» и штраф в размере от 2000 до 7000 МРП (сейчас только ограничение свободы от 2 до 7 лет).

Также на рассмотрение Сената Парламента внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающий смягчение финансовых ограничений в отношении лиц, отбывших уголовное наказание по статье ст.174 УК РК и имеющих положительное заключение правоохранительных органов.



Министерством иностранных дел начата процедура присоединения Казахстана ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Ведется планомерная реализация экономических реформ.

Так, 17 января 2020 года принят приказ Министра сельского хозяйства РК «Об утверждении Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министра сельского хозяйства РК», в рамках которого предусмотрено проведение пилотного проекта по космомониторингу земли в ВКО, Акмолинской, Мангистауской, Костанайской областях.

В целях повышения эффективности работы квазигосударственного сектора Правительством были определены 10 национальных холдингов и национальных компаний, в состав советов директоров которых будут введены представители гражданского общества.



Для публикации Счетным комитетом гражданских версий аудиторских заключений по проверяемым госорганам и организациям внесены соответствующие изменения в приказ «Об Интернет-ресурсе Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета».

С января 2020 года Национальным банком на ежемесячной основе публикуется информация по конвертациям трансфертов из Национального фонда на валютном рынке и трансфертов из Национального фонда. Кроме того, Национальным банком разработан проект Стратегии денежно-кредитной политики, совместно с Министерством национальной экономики и Министерством финансов определен формат публикации Реестра внешнего долга.

В свою очередь, НПП «Атамекен» разрабатывается реестр добросовестных отечественных бизнес-партнеров.

Касательно социальной сферы и вопросов занятости, то, в соответствии с постановлением Правительства РК №984 от 27 декабря 2019 года, сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 40%.

С 2020 года началась выплата адресной социальной помощи (АСП) и выдача гарантированного социального пакета (ГСП). Министерством труда и социальной защиты населения РК прорабатываются меры поддержки лицам с ограниченными возможностями. В целях укрепления и расширения оказания комплексных реабилитационных услуг инвалидам с текущего года планируется строительство 3 центров реабилитации в гг. Нур-Султан, Шымкент и Акмолинской области. В 2021 году запланировано строительство аналогичных центров еще в 5 регионах.

Реализация поручений Главы государства, данных на втором заседании Национального совета находится на особом контроле Администрации Президента.

В целом, участники рабочей встречи отметили, что несмотря на короткий срок, многие инициативы Главы государства реализованы, а по остальным приняты положительные решения и также находятся на стадии реализации.

Также, в ходе встречи члены Национального совета обсудили тематическую повестку третьего заседания НСОД, которая будет посвящена модернизации системы образования в стране.