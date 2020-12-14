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Состоялась презентация Республиканского предвыборного штаба партии «Ак жол»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Декабря 2020, 15:21
Состоялась презентация Республиканского предвыборного штаба партии «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась презентация Республиканского предвыборного штаба партии «Ак жол», передает МИА «Казинформ».

Штаб был создан 3 ноября 2020 года, аналогичные региональные штабы созданы при всех филиалах партии. Руководитель Республиканского штаба – Азат Перуашев, заместителями назначены Болат Утепбаев и Айгуль Жумабаева. В штаб вошли все ответственные сотрудники центрального аппарата. После предвыборного съезда в состав штаба были включены и кандидаты из партийного списка.

В ходе заседания Азат Перуашев рассказал о текущей организационной работе штаба и призвал коллег неукоснительно соблюдать все предписания Главного санврача и законодательства о выборах.

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