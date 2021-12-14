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    19:14, 13 Декабрь 2021 | GMT +6

    Состоялась презентация книги «Казахстан. 30 лет Независимости»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии важного юбилея для страны издательство ТОО «BRANDS OF KAZKAHSTAN» в Нур-Султане выпустило в свет книгу «Казахстан. 30 лет Независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автор и составитель книги - Раушан Мухаметалина.

    Книга вышла с предисловием Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина и с аналитической статьей о развитии отечественной индустрии министра индустрии и общественного развития Казахстана Бейбута Бакировича Атамкулова.

    В рубрике «Летопись Независимости» представлены фотографии, описывающие историческую роль в развитии независимого Казахстана Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

    В книге также опубликованы статьи акимов всех 17 регионов Казахстана о достижениях страны за 30 лет Независимости и информация о ведущих предприятиях и брендах Казахстана, представляющих разные отрасли и регионы.

    Генеральным спонсором юбилейного издания выступила нефтегазовая компания ТОО «Саутс-Ойл». Спонсорами книги стали АО «НК «КазМунайГаз», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., АО «СНПС-«Актобемунайгаз», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)».

    Это подарочное издание премиум-класса на русском и английском языках, предназначенное для читателей Казахстана, стран ЕАЭС, СНГ и стран дальнего зарубежья.

    «Наша Родина – Республика Казахстан – 16 декабря 2021 года отмечает исторический юбилей – 30-летие Независимости. За прошедшие годы под руководством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев продолжает курс Елбасы демократического, экономического и политического развития.

    Книга выпущена в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан. Наша главная задача – представить в юбилейной книге Казахстан читателям нашей страны, стран ЕАЭС, СНГ и стран дальнего зарубежья как государства с развитой экономикой, отраслями и большим потенциалом роста во всех сферах экономики и бизнеса. В юбилейной книге Казахстан представлен через все регионы», – отметила автор и составитель книги Раушан Каирбековна Мухаметалина.


    Теги:
    Культура 30 лет Независимости Астана История Казахстана
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