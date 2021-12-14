Состоялась презентация книги «Казахстан. 30 лет Независимости»
Автор и составитель книги - Раушан Мухаметалина.
Книга вышла с предисловием Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина и с аналитической статьей о развитии отечественной индустрии министра индустрии и общественного развития Казахстана Бейбута Бакировича Атамкулова.
В рубрике «Летопись Независимости» представлены фотографии, описывающие историческую роль в развитии независимого Казахстана Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
В книге также опубликованы статьи акимов всех 17 регионов Казахстана о достижениях страны за 30 лет Независимости и информация о ведущих предприятиях и брендах Казахстана, представляющих разные отрасли и регионы.
Генеральным спонсором юбилейного издания выступила нефтегазовая компания ТОО «Саутс-Ойл». Спонсорами книги стали АО «НК «КазМунайГаз», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., АО «СНПС-«Актобемунайгаз», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)».
Это подарочное издание премиум-класса на русском и английском языках, предназначенное для читателей Казахстана, стран ЕАЭС, СНГ и стран дальнего зарубежья.
«Наша Родина – Республика Казахстан – 16 декабря 2021 года отмечает исторический юбилей – 30-летие Независимости. За прошедшие годы под руководством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев продолжает курс Елбасы демократического, экономического и политического развития.
Книга выпущена в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан. Наша главная задача – представить в юбилейной книге Казахстан читателям нашей страны, стран ЕАЭС, СНГ и стран дальнего зарубежья как государства с развитой экономикой, отраслями и большим потенциалом роста во всех сферах экономики и бизнеса. В юбилейной книге Казахстан представлен через все регионы», – отметила автор и составитель книги Раушан Каирбековна Мухаметалина.