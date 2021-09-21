Состоялась презентация аналитического доклада «Президентский пакет социально-экономических реформ в рамках НСОД»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 сентября под эгидой Национального совета общественного доверия состоялась презентация аналитического доклада «Президентский пакет социально-экономических реформ в рамках Национального совета общественного доверия». Доклад был подготовлен совместно с центром прикладных исследований «TALAP», передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие известные казахстанские эксперты, экономисты, члены Национального совета общественного доверия и депутаты Мажилиса Парламента. Открыл мероприятие помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин.

Доклад был презентован членом НСОД, экономистом Рахимом Ошакбаевым. В ходе презентации он отметил, что в аналитическом документе отражены результаты реализации социально-экономических реформ Главы государства, выдвинутых на заседаниях Национального совета общественного доверия.

Так, в рамках деятельности НСОД были реализованы такие инициативы, как повышение прозрачности курсовой политики: публикация ежемесячных и ежеквартальных конвертаций трансфертов из Национального фонда на валютном рынке, публикация графика конвертации трансфертов из Национального фонда; использование космического мониторинга и принятие закона о запрете продажи и аренды сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным юридическим лицам; разработка Единого реестра внешнего долга в виде оцифрованной базы данных; введение в состав советов директоров социально значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества; сокращение квоты на привлечение иностранной рабочей силы на 40%; утверждение полноценной модели развития дошкольного воспитания и обучения; повышение стипендии для будущих педагогов и медиков, а также многое другое.

Кроме того, в ходе обсуждения эксперты подчеркнули, что большинство президентских инициатив были разработаны с учетом предложений и рекомендаций членов Национального совета.

В свою очередь Помощник Президента Ерлан Карин акцентировал внимание на том, что Национальным советом вырабатываются не только важные общественно значимые инициативы, но и проводится мониторинг реализации реформ, ранее выдвинутых в рамках деятельности консультативно-совещательного органа.

Так, помимо представленного доклада, ранее были опубликованы аналитические обзоры, посвященные реализации политических реформ Президента и действию нового закона о мирных собраниях. В дальнейшем Национальным советом будут подготовлены и другие аналитические публикации касательно хода исполнения президентских инициатив.

В настоящее время по линии Национального совета принято. На стадиях разработки и рассмотрения находятся еще более 15 законопроектов.