Состоялась премьера мюзикла «Роза Бағланова»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный театр «Astana Musical» представил зрителям долгожданную премьеру мюзикла «Роза Бағланова». Премьера состоялась на большой сцене Қазақконцерта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «ГКО «Қазақконцерт» им.Розы Баглановой.

Новое произведение посвящается 100-летию Народной артистки Казахстана и СССР, Народному герою Казахстана Розы Баглановой.

Как отметил режиссер постановки и художественный руководитель государственного театра «Astana Musical» Еслям Нуртазин, идея создания нового мюзикла связана с тем, что Қазақконцерту в прошлом году было присвоено имя Розы Баглановой.

«Как известно, театр входит в состав Қазақконцерта. В честь присвоения имени легендарной певицы нашей концертной организации и ее 100-летнего юбилея у нас появилась идея создания этого мюзикла. Спектакль затрагивает период с 1930 года по 1945 год. Детство, юность и нелегкая судьба в годы войны – эти ключевые этапы жизни легендарной певицы стали основой становления ее большого творческого пути. Именно эти исторические моменты раскрывает новый мюзикл», - поделился Еслям Нуртазин.

Со сцены прозвучали известные песни, первой исполнительницей которых была Роза Багланова. Кроме того зрители смогли послушать народные песни и авторские произведения. Композитором является Заслуженный деятель РК Артур Оренбургский. Над драматургией работали Ефрат Шарипов, Шыңғыс Маман, Айдын Сахаман, Әннәс Бағдат; Еслям Нуртазин.

На сцене играли свыше 60-ти артистов, которые помогли зрителям взглянуть по-новому на творческий мир Розы Баглановой, который полон испытаний и трудностей, ярких подвигов и славы.

Одну из главных ролей сыграла актриса театра Зарина Жакенова:

«Роза Багланова – великая певица, имя которой знает весь мир. Сыграть эту роль для меня большая ответственность. Во время подготовки к мюзиклу мы долго изучали ее богатое творчество и биографию. Это был большой опыт для нас всех»,- отметила актриса.

Современные технологии театрального искусства, креативные режиссерские, музыкальные и оригинальные хореографические решения, популярные песни ХХ века и особая атмосфера периода военных лет никого не оставили равнодушным. Публика отблагодарила артистов восторженными овациями. Своими впечатлениями поделились также члены семьи Розы Баглановой: «Это первый мюзикл о нашей маме. Артисты показали самый важный период жизни Розы Тажибаевны. Столько эмоций и впечатлений мы получили. Мы выражаем огромную благодарность театру «Astana Musical» за это замечательное произведение и высокий профессионализм»,- рассказали сын певицы Тажен и сноха Марал Баглановы.

В ближайшем будущем Государственный театр «Astana Musical» планирует показать новый мюзикл и других регионах страны.

Как известно, в прошлом году Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по увековечиванию памяти великой певицы. В соответствии с этим в 2021 году Государственной концертной организации «Қазақконцерт» присвоено имя Розы Баглановой. Кроме того, 100-летие легендарной певицы включено в Международный календарь памятных дат 2022-2023 гг. ЮНЕСКО.

Фото: qazaqconcert.kz