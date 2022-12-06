Состоялась первая встреча советников по нацбезопасности – секретарей совбезов Индии и стран ЦА

6 Декабря 2022, 16:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Нью-Дели состоялась первая встреча советников по национальной безопасности – секретарей советов безопасности Индии и стран Центральной Азии, в которой принял участие помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам безопасности, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность и стабильность в регионе, а также перспективы развития Международного транспортного коридора «Север-Юг» (INSTC).

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, высказал ряд предложений по выстраиванию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Диалога «Центральная Азия – Индия».

По итогам встречи участники мероприятия приняли Совместное коммюнике, в котором в том числе была отмечена важность инициативы Республики Казахстан по созданию под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждению специального многостороннего органа – Международного агентства по биологической безопасности (IABS).

Фото: akorda.kz