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Состоялась онлайн-конференция о развитии системы медиаизмерений в Казахстане

5 Августа 2021 21:18
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Состоялась онлайн-конференция о развитии системы медиаизмерений в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством вице-министра информации и общественного развития РК Кемелбека Ойшыбаева прошла онлайн-конференция, посвященная вопросам развития системы медиаизмерений в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

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В мероприятии приняли участие представители казахстанских телеканалов, рекламных селлеров, отраслевых ассоциаций, исследовательских компаний, а также широкий круг экспертов медиаотрасли.

Кемелбек Ойшыбаев подвел промежуточные итоги проводившейся с прошлого года под эгидой министерства работы по совершенствованию системы медиаизмерений. Так, вице-министр отметил, что благодаря интеграции измерительных панелей в мае 2021 года на сайте Министерства запущен онлайн-сервис, где любой желающий может ознакомиться с оперативными данными телеизмерений в режиме реального времени. «Одновременно идет проработка вопроса охвата телезамерами сельских населенных пунктов», — сказал К. Ойшыбаев.

Кроме того, в ходе конференции прозвучала информация о том, что в первом полугодии МИОР РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработал вопрос включения в нацпроект «Цифровой образ жизни – DigitEL» показателя «Наличие измерительной панели для охвата системой медиаизмерений зрительской аудитории сельских населенных пунктов» и соответствующего ему мероприятия «Реализация проекта по обеспечению охвата системой медиаизмерений зрительской аудитории сельских населенных пунктов».

Обсуждение на онлайн-конференции было предметным, состоялась профессиональная дискуссия между участниками. Так, по проблеме волатильности данных телеизмерений выступила Екатерина Кочевая, о важности совершенствования системы телеизмерений рассказала Ляззат Суйиндик, Дильмурад Рахимов затронул актуальные вопросы взаимодействия участников медийно-рекламной индустрии, Татьяна Старцевая высказалась о текущих подходах к организации и проведению телезамеров, а Андрей Бояринов выступил на тему «О текущих подходах к организации и проведению телезамеров».

В завершение мероприятия Кемелбек Ойшыбаев подчеркнул, что все участники конференции нацелены на один результат и по обсуждению видно, что всем небезразлично то, как в стране будет развиваться система медиаизмерений.

Он отметил, что министерство всегда открыто пожеланиям и возникающим вопросам развития системы медиаизмерений в Казахстане.



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#Связь, ТВ, IT   #МИОР  
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