Состоялась официальная церемония начала празднования 175-летия Жамбыла Жабаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане дан официальный старт празднованию 175-летнего юбилея великого казахского акына Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничный концерт, посвященный 175-летнему юбилею Жамбыла Жабаева, проходит в Нур-Султане. На торжественном мероприятии выступила министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова.

«Жамбыл занимает особое место в казахской литературе и культуре. Поэт в качестве импровизатора поднял на высокий уровень импровизаторское искусство. Айтыс с участием Жамбыла всегда отличался своей глубиной, живописностью, своей историей и за это народ его любил. Жамбыл стал не только гордостью казахского народа, но и вершиной поэзии мирового уровня», - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Она также отметила, что стихотворения Жамбыла были переведены на более чем сорок языков мира.

Актоты Раимкулова подчеркнула, что на каждое поколение возложена большая ответственность – сохранить духовные сокровища для будущих поколений и донести наши многовековые идеи гуманизма до всего мира. Поэтому дальнейшая реализация общенациональной программы «Рухани жаңғыру» будет направлена на масштабную работу по популяризации духовного наследия Великой степи и укреплению священных ценностей нашей Независимости.