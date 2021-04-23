Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Состоялась очередная встреча С5+1

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Апреля 2021, 22:05
Состоялась очередная встреча С5+1

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференции прошла встреча высокого уровня С5+1 с участием заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Государственного секретаря США Энтони Блинкена и глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участники обсудили пути и планы расширения торгово-экономических связей, совместные усилия по реагированию на актуальные вызовы международному сотрудничеству в условиях пандемии COVID-19. Состоялся конструктивный обмен мнениями по подходам сторон к обеспечению мира и стабильности в Афганистане и по проблемам изменения климата.

Стороны отметили, что, несмотря на глобальные потрясения, платформа остаётся эффективной площадкой для наращивания экономического сотрудничества США со странами Центральной Азии, а также взаимодействия внутри самого региона, развития транзитно-транспортного потенциала, координации усилий по охране окружающей среды, укрепления региональной безопасности.

М. Тлеуберди подчеркнул «важность продолжения работы в рамках диалога С5+1 по привлечению американских инвестиций и технологий в Центральную Азию, а также по борьбе с изменением климата».

Действующий с 2015 года формат «С5+1» представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью государствами Центральной Азии и США.

photo

photo


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Таджикистан   Туркменистан   Узбекистан   США   Кыргызстан   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС