Состоялась международная онлайн-конференция «Астанинский саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане в режиме онлайн состоялась международная конференция «Астанинский саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность». Организаторами выступили Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как известно, в 2010 году Казахстан стал первым постсоветским государством, первым представителем Центральной Азии и первой преимущественно мусульманской страной, которой было доверено председательство в европейской структуре. Инициатором и идеологом председательства Казахстана в ОБСЕ стал Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Приветствие к участникам мероприятия от имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева озвучил советник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – заведующий Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Адиль Турсунов.

«Приветствую участников международной конференции, посвященной 10-летию саммита ОБСЕ, прошедшего в г. Астане в декабре 2010 г. Данная встреча в верхах стала одним из наиболее ярких событий в истории председательства РК в ОБСЕ – крупной и значимой трансконтинентальной организации, объединяющей 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Страна Великой степи первой на постсоветском пространстве была удостоена чести возглавлять ОБСЕ. Лично занимаясь продвижением заявки на пост, я исходил из того, что, во-первых, благодаря своей ответственной и миролюбивой политике на международной арене, наша страна вполне способна консолидировать «общую семью» для проведения серьезного анализа роли организации и формирования ее будущего.

Уверен, что наследие казахстанского председательства и Астанинского саммита ОБСЕ имеет непреходящую актуальность в деле формирования справедливого и прочного мира, а также стратегической стабильности и безопасности на пространстве «четырех океанов» – от Атлантического до Тихого и от Северного Ледовитого до Индийского», – сказал в своем послании Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в своем выступлении отметил основные приоритеты взаимодействия Казахстана и ОБСЕ по продвижению диалога и мире, и напомнил, что наша страна в 2020 году приняла председательство в СВМДА.

«Мы готовы содействовать налаживанию практического сотрудничества между ОБСЕ и СВМДА, поскольку эти две площадки ставят перед собой идентичные цели и опираются на схожие подходы в решении ключевых проблем Евразии. Призываем партнеров поддержать идею диалога СВМДА и ОБСЕ, а также трансформации СВМДА в Организацию по безопасности и развитию в Азии. Основные темы Астанинского Саммита – вопросы диалога и устойчивой безопасности на Евроатлантическом и Евразийском пространствах, проблема Афганистана, решение «замороженных» конфликтов актуальны и по сей день», – сказал М. Тлеуберди.

Директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат, выступивший модератором и докладчиком конференции, подчеркнул, что в юбилейный для Казахстана год 30-летия его независимости мы можем со всей ответственностью заявить, что наша страна продолжает свой путь по последовательному развитию демократических практик в управлении и повседневной жизни. За время своего правления Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев осознанно и целенаправленно проводил политику модернизации политической системы.

«Президент Республики Казахстан К.К.Токаев за почти два года активной работы инициировал три крупных пакета новых политических реформ, направленных на дальнейшее развитие казахстанской демократии. Целый ряд инициатив уже закреплены на уровне законов и применяются на практике. Это говорит о том, что выбранный нами три десятилетия назад демократический путь сегодня продолжается новым поколением руководства Казахстана. Конечно, впереди еще много работы, но убежден, что наша работа с ОБСЕ, как и прежде, окажет положительное влияние не только на развитие Казахстана, но и самой ОБСЕ, а также на укрепление безопасности на евразийском пространстве», – отметил Б. Темирболат.

Участникам встречи был продемонстрирован специально подготовленный короткий видеофильм, в котором Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаев и ведущие политические лидеры, участники этого исторического события в столице Казахстана поделились своими воспоминаниями о ходе подготовки проведения саммита ОБСЕ и непростых дипломатических переговорах между странами-участницами Организации, которые остались за кадрами официальной хроники тех лет.

В ходе конференции были также представлены видеообращения действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде и Генерального секретаря ОБСЕ Хельга Шмид, а также заслушаны выступления экс-Государственного секретаря РК - экс-Министра иностранных дел РК, Председателя ОБСЕ в 2010 г. Каната Саудабаева, экс-Генерального секретаря ОБСЕ Марка Перрена де Бришамбо, известного казахстанского общественно-политического деятеля Куаныша Султанова, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова, Генерального секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллы, Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми в 2014-2018 гг. Мадины Джарбусыновой, Постоянного представителя РК при международных организациях в городе Вена Кайрата Умарова, Главы Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Дьердя Сабо и др.

В заключение мероприятия все участники сошлись во мнении о том, что ОБСЕ и ее структуры, продвигая традиционный диалог по широкой повестке дня, должны сосредоточиться на более глубоком и активном участии в противодействии новым угрозам и вызовам, с которыми сталкиваются страны-участницы Организации на современном этапе развития.