Состоялась международная конференция в честь 100-летия Эдхема Тенишева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Международная Тюркская академия в рамках серии «Наследие великих личностей» провела международную конференцию «Эдхем Тенишев — патриарх тюркского языкознания», посвященную 100-летию выдающегося тюрколога, специалиста в области тюркского языкознания Эдхема Тенишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Международной Тюркской академии.

В мероприятии приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, профессор Стамбульского университета Осман Фикри Серткая, член-корреспондент РАН, доктор философских наук Анна Дыбо, заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета Юлай Шамилоглу, директор Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН Фирдаус Хисамитдинова, известный кыргызский тюрколог Кадыралы Конкобаев, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, доктор Фарид Хакимзянов, президент Международного фонд «Қазақ тілі» Ерден Кажыбек, экс-председатель Комитета тюркологов Советского Союза (Россия) Тофик Меликли, профессор Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана Валерий Махпиров, а также другие видные тюркские ученые и представители интеллигенции.

Онлайн-конференцию открыл президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, который рассказал о вкладе известного тюрколога Е.Р. Тенишева в науку тюркского мира.

«100-летие Э.Р. Тенишева – знаменательная дата, она напоминает нам о том, насколько много способен совершить один человек за свою жизнь. …Такие фигуры как Э.Р. Тенишев принадлежат человечеству. Наука не знает национальных границ», - сказал глава Академии.

В ходе конференции коллеги и ученики Э.Р. Тенишева рассказали о его трудовом пути и наследии, а также о работе, которая продолжается и в настоящее время.

Следует отметить, что Э.Р. Тенишев – советский и российский лингвист-тюрколог, монголовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР. Заведующий отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН. Был главным редактором журнала «Советская тюркология» и автором многотомного издания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков». Он провел ряд исследований древнеуйгурского, саларского, сарыг-югурского языков и современных уйгурских диалектов, оставив после себя более 60 научных работ. Среди них «Древнетюркский словарь». Следует отметить, что в 2016 году этот словарь был дополнен и переиздан Академией.